Maduro: Hâlâ Venezuela'nın Devlet Başkanıyım

ABD'nin kaçırarak New York'a götürdüğü Venezuela lideri Maduro ilk kez yargıç karşısına çıktı. Maduro hakkındaki suçlamaları reddederek "Ben hâlâ Venezuela'nın Devlet Başkanıyım" dedi.
ABD'nin Cumartesi günü özel operasyonla başkent Caracas'tan kaçırarak New York'a götürdüğüVenezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro ilk kez hâkim karşısına çıktı.

New York federal mahkemesinde, narkoterörizm, kokain ithalatı için kumpas, makineli silahlar ile tahrip edici cihazlara sahip olma şeklinde kendisine dört ayrı suçlama yöneltilen Maduro, suçlamaları reddetti.

Mahkemede tercüman aracılığıyla İspanyolca konuşan Maduro, sözlerine kaçırıldığını söyleyerek başladı. Sözü yargıç Alvin Hellerstein tarafından kesilen Maduro, yargıcın hakkındaki suçlamalarla ilgili sorusu üzerine "Masumum. Suçsuzum. Ben saygıdeğer bir adamım. Hâlâ ülkemin devlet başkanıyım" dedi.

Maduro’nun eşi Cilia Flores de hakkındaki suçlamaları reddetti. Bir sonraki duruşma tarihi 17 Mart olarak belirlendi.

Maduro hakkındaki iddianame okundu

Kendisi hakkındaki iddianameyi ilk kez gördüğünü, bizzat okumak istediğini belirten Maduro, hakları hakkında bilgisi olmadığını dile getirdi.

İddianamede Maduro, Meksika’nın Sinaloa ve Zetas kartelleri, Kolombiyalı FARC isyancıları ve Venezuela’nın Tren de Aragua çetesi de dahil olmak üzere şiddet yanlısı gruplarla ortaklık içinde bir kokain kaçakçılığı ağını yönetmekle suçlanıyor.

Savcılar, Maduro’nun 2000 yılında Venezuela Ulusal Meclisi’ne girişinden dışişleri bakanlığı dönemine ve 2013'te Hugo Chavez'in halefi olarak devlet başkanlığına seçilmesine uzanan süreçte uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını öne sürüyor.

New York’taki federal savcılar ilk olarak 2020 yılında Maduro hakkında iddianame hazırlamış, Venezuela lideri, mevcut ve eski Venezuelalı yetkililer ile Kolombiyalı gerillalara karşı yürütülen uzun soluklu bir uyuşturucu kaçakçılığı davasının parçası olarak suçlanmıştı. Cumartesi günü kamuoyuna açıklanan güncellenmiş iddianameye ise, Maduro'nun eşi Cilia Flores’in de aralarında bulunduğu bazı yeni sanıklar ve ayrıntılar eklendi.

Venezuela'nın devrik lideri uzun süredir bu suçlamaları reddediyor ve bunların, Venezuela’nın zengin petrol rezervleri üzerindeki emperyalist emelleri maskelemek için uydurulduğunu savunuyor.,

Savunmanın dokunulmazlık üzerine kurulması bekleniyor

Maduro’yu mahkemede, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın avukatı Barry Pollack temsil ediyor. 

Maduro'nun avukatlarının savunmayı Venezuela liderinin Devlet Başkanı olarak uluslararası dokunulmazlığının bulunduğu tezine dayandırması, egemen bir ülkenin devlet başkanı olarak yargılamadan muaf olduğunu savunması bekleniyor.

Ancak 2018'de usulsüzlük iddialarıyla gölgelenen seçimlerin sonucunu tanımayan ABD, Maduro’yu gayrimeşru bir diktatör olarak görüyor.

