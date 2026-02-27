  • BIST 12433.5
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 20-26 Şubat denetimlerinde armut, elma, çilek ve salatalıkta limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğini, uygunsuz ürünlerin imha edildiğini açıkladı.
Armut, elma, çilek ve salatalıkta limit üstü ilaç tespit edildi

Tarım Dairesi’nin gıda denetimlerde armut, elma ve çilekte limit üstü bitki koruma ürünü, salatalıkta ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 20-26 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerin gıda denetim sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, 24 ithal numunenin, 22’si temiz bulundu. Koçak Meyve Sebze’ye ait Armut S.M ve Elma Golden’de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler firmanın isteği üzerine imha edildi.

Öte yandan 14 yerli üründen 12’si temiz bulundu. Yıldırım köyü sakini Yonca Aksoy’a ait çilekte 2’nci alımda da limit üstü bitki koruma ürünü; Mağusa sakini Bekir Cura’ya ait salatalıkta tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptandı.

Her iki ürün de imha edildi.

