WhatsApp mesaj zamanlama özelliğini resmen duyurdu

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği ileri tarihli mesaj gönderme özelliğini sisteme entegre ediyor.

Küresel çapta en yaygın kullanılan mesajlaşma ağı olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde dönüştürecek yeni bir adım atarak mesaj zamanlama özelliğini resmiyete kavuşturdu. Rakip platformlarda uzun süredir mevcut olan ancak WhatsApp ekosisteminde eksikliği hissedilen bu fonksiyon sayesinde, kullanıcılar artık önemli hatırlatmaları veya özel gün kutlamalarını önceden planlayarak istedikleri saatte otomatik olarak gönderilmesini sağlayabilecekler.

Güvenlik riskleri ve dış kaynaklı yazılım zorunluluğu sona eriyor

Yeni güncelleme öncesinde, WhatsApp üzerinden ileri tarihli mesaj iletmek isteyen kullanıcılar çeşitli güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalıyordu. Özellikle Android işletim sistemi kullanıcıları, rehber ve mesaj erişimi talep eden güvenilmeyen üçüncü taraf yazılımları kullanmak zorunda kalırken; iOS kullanıcıları ise Apple’ın "Kısayollar" uygulaması üzerinden karmaşık ve hata payı yüksek yöntemlerle süreci yönetmeye çalışıyordu.

Meta tarafından doğrudan sisteme dahil edilen bu yeni özellik, söz konusu dış kaynaklı tehlikeleri ve zahmetli uygulama süreçlerini tamamen ortadan kaldırıyor. iOS 26.7.10.72 beta sürümünde tespit edilen teknik detaylara göre, mesaj zamanlama fonksiyonu yalnızca bireysel sohbet pencerelerinde değil, grup konuşmalarında da etkin bir şekilde kullanılabilecek.

Yeni mesaj zamanlama sistemi kullanıcı dostu bir arayüzle çalışacak

WhatsApp’ın arayüzüne dahil edilecek olan yeni menü mekanizması, kullanım kolaylığı ön planda tutularak tasarlandı. Kullanıcılar mesaj metnini oluşturduktan sonra gönder butonuna basılı tutarak veya platforma eklenecek özel takvim ikonu aracılığıyla gönderim tarihini ve saatini detaylıca belirleyebilecekler.

Sistemin sunduğu operasyonel kolaylıklar arasında planlanan iletilerin gönderim saati gelmeden önce revize edilebilmesi veya tamamen iptal edilebilmesi imkanı yer alıyor. Ayrıca uygulama içerisinde konumlandırılacak olan "Planlanan Mesajlar" listesi, hangi sohbet için ne zaman bir gönderim ayarlandığının tek bir merkezden takip edilmesine olanak tanıyacak. Bu özellik, özellikle farklı zaman dilimlerinde yaşayan kişilerle kurulan iletişimde saat farkı hesaplama gereksinimini de ortadan kaldıracak.

Platformlar arası rekabette WhatsApp elini güçlendiriyor

WhatsApp’ın bu stratejik hamlesi, uzun süredir benzer fonksiyonlara sahip olan Telegram ve Google Mesajlar gibi rakipleri karşısındaki konumunu tahkim ediyor. Kullanıcıların platform değiştirme gerekçeleri arasında yer alan önemli bir eksikliğin giderilmesi, uygulamanın özellikle kurumsal alandaki ağırlığını artırmayı hedefliyor.