SON DAKİKAABD Başkanı Trump'tan Kongre'deki konuşmasında İran'a net mesajlar

Üstel'den sert açıklama! Ses Kaydı asılsız, mesnetsiz ve kurgu!

Başbakan Ünal Üstel sosyal medyada yayınlanan ses kaydı iel ilgili açıklama yaptı.
Üstel'den sert açıklama! Ses Kaydı asılsız, mesnetsiz ve kurgu!

İşte Başbakan Ünal Üstel'in iddialar ile ilgili yaptığı açıklama;

Değerli kardeşlerim;

Bugün kamuoyuna servis edilen ve şahsımı hedef alan sözde ses kaydı tamamen asılsız, mesnetsiz ve kurgusaldır.

Bu operasyon basit bir karalama girişimi değil; şahsımı, makamımı, hükümetimizi, devletimizi ve demokrasimizi hedef alan planlı bir siyasi saldırıdır.

Açık ve net ifade ediyorum: Bahse konu kayıt gerçek dışıdır. Montaj ve manipülasyon dolu bu içerik üzerinden kamuoyunda algı oluşturulmaya, siyasi mühendislik yapılmaya çalışılmaktadır.

Devlet sorumluluğuyla görev yapan hiç kimse, masa başında üretilmiş bu tip senaryolar karşısında geri adım atmaz. Biz de atmayız. Bu tür provokasyonlar karşısında sessiz kalmayacağız ve hukukun gereğini yapacağız.

Bu girişimin zamanlaması da manidardır. Türkiye Cumhuriyeti ziyaretimizin hemen öncesinde servis edilmesi tesadüf değildir. Amaç; Anavatan Türkiye ile yürüttüğümüz güçlü ve stratejik ilişkileri gölgelemek, devletlerimiz arasındaki sarsılmaz bağı tartışmaya açmaktır. Ancak herkes bilmelidir ki bu millet, bu tür kirli oyunlara ne dün teslim oldu ne de bugün olacaktır.

Şunun altını özellikle çizmek isterim: İddia edildiği gibi 10 yıl önce de olsa, 30 yıl önce de olsa hayatımın hiçbir döneminde kirli bir pazarlığın, karanlık bir ilişkinin ya da şahsi menfaat temelli bir girişimin parçası olmadım, olmayacağım. Kamu görevini her zaman şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde yürüttüm.

Söz konusu kaydı kasten üreten, yayan veya bu organizasyona herhangi bir şekilde katkı sunan kişiler hakkında gerekli tüm hukuki adımlar ivedilikle atılacaktır. Resmi suç duyuruları yapılacak, süreç titizlikle takip edilecektir. Polis teşkilatımıza ve yargı mercilerimize güvenim tamdır. Gerçek en kısa sürede bütün yönleriyle ortaya çıkarılacaktır.

Bu saldırı yalnızca şahsıma yönelmiş değildir. Bu, milletimizin iradesine, devletimizin itibarına ve siyasetin saygınlığına yöneltilmiş bir gölge düşürme çabasıdır. Ancak hiçbir montaj, hiçbir algı operasyonu ve hiçbir karanlık senaryo halkımızın ferasetini gölgeleyemez.

Biz görevimizin başındayız.

Hukukun gereğini sonuna kadar takip edeceğiz. İtibar suikastlarıyla siyaset dizayn edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Siyasi çıkarlar uğruna bugün bu tarz girişimlere prim verenlerin yarın kendilerinin de aynı saldırılarla yüzleşeceğini asla unutmaması gerekir.

Hakikat er ya da geç ortaya çıkar. Ve biz, hakikatin tarafında dimdik durmaya devam edeceğiz.

