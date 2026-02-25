  • BIST 12433.5
Yusuf Sevinçli'nin Kıbrıs'ta ürettiği yeni fotoğraf serisi "REPUBLIC" Girne Art Rooms'da izleyiciyle buluşuyor

Sanatçının 2020–2025 yılları arasında adaya yaptığı ziyaretler sırasında şekillenen ve yaklaşık 70 fotoğraftan oluşan seçki, adayı doğrudan tarif etmekten ziyade gündelik hayatın içine sinmiş katmanları görünür kılıyor.  
Yusuf Sevinçli’nin Kıbrıs’ta ürettiği yeni fotoğraf serisi “REPUBLIC” Girne Art Rooms’da izleyiciyle buluşuyor

Hayatını ve çalışmalarını İstanbul'da sürdüren fotoğraf sanatçısı Yusuf Sevinçli'nin Kıbrıs'ta ürettiği yeni serisi "REPUBLIC" Girne'nin dikkat çeken çağdaş sanat galerisi Art Rooms'da fotoğraf tutkunlarıyla buluşuyor. Serginin açılışı, 26 Şubat Perşembe akşamı saat 18:30'da gerçekleşecek. Sanatçının 2020–2025 yılları arasında adaya yaptığı ziyaretler sırasında şekillenen ve yaklaşık 70 fotoğraftan oluşan seçki, adayı doğrudan tarif etmekten ziyade gündelik hayatın içine sinmiş katmanları görünür kılıyor.  

Bazı coğrafyalarda tarih bir hikâye gibi anlatılmaz; daha çok bir gölge gibi taşınır. Kıbrıs da çoğu zaman böyledir: Gündelik hayat sürer, ışık değişir, deniz hep aynı yerindedir; ayrıca gökyüzünün en güzel izlenebildiği özel yerlerden biridir—ama yine de bir şey tam olarak netleşmez.

Yusuf Sevinçli’nin, Art Rooms’da açılan aynı başlıklı sergide izleyiciyle buluşan “REPUBLIC” serisi, tam da bu muğlaklığın diline yaklaşıyor: Açık seçik konuşmuyor, daha çok sustuklarımızın etrafında dolaşıyor. Sevinçli’nin fotoğrafları adayı “göstermekten” çok, adanın içine sinmiş tanıdık bir hâli görünür kılıyor. Ada, en bilinen mekânlarında bile içeriden bir bakışla yeniden belirirken Kıbrıslılar ve uzun süredir adada yaşayanlar için içselleştirilmiş bir yakınlık duygusu yaratıyor. Serginin izleyiciyle kurduğu ilişki böylece bir hikâye anlatımından ziyade, nostaljiye yaslanmayan, gündelik hayatın içine yerleşmiş bir temasa dönüşüyor. Sanatçının kendi ifadesiyle iş, “beyanda bulunmak yerine akıp gidiyor.”

Sanatçının fotoğraf pratiği, “kanıt” üretmekten çok, bir bakış disiplini kuruyor. Büyük format analog üretim, serinin ritmini belirliyor. Görüntü, hızlıca tüketilen bir bilgi olmaktan çıkarak durmayı, yeniden bakmayı ve ayrıntılar içinde düşünmeyi talep eden bir alana dönüşüyor. Direktörlüğünü Oya Silbery’nin üstlendiği “REPUBLIC” sergisinde, “olay” geri çekildikçe mekân öne çıkıyor. Büyük açıklamaların yerini izler, yüzeyler, ışık, bekleyiş gibi küçük ayrıntıların aldığı sergi, izleyiciyi kesin sonuçlara ulaştırmaktan çok, fotoğrafların içinde sakin ve dikkatli bir izleme hâline davet ediyor.

 

Sergi kitabı ARUCAD Press tarafından sanatseverlerle buluşturulmak üzere yayıma hazırlanan “REPUBLIC”, 26 Şubat – 14 Nisan 2026 tarihleri arasında, Pazar hariç her gün 13.30 – 20.30 saatleri arasında Art Rooms’da ziyaretçilerini bekliyor.

 

YUSUF SEVİNÇLİ HAKKINDA

Yusuf Sevinçli, fotoğrafı bir anlatı alanı olarak kullanan bir fotoğraf sanatçısıdır. Çalışmalarında mekân, zaman ve insan dışı varlıklarla kurulan sessiz ilişkiler öne çıkar. Büyük format analog fotoğraf makineleriyle üretmeyi tercih eder; yavaşlık ve dikkat, pratiğinin temel bileşenleridir. Etnografik bir dil kurmaktan bilinçli olarak kaçınır; onun için gözlem, tanımlamanın önünde gelir. Fotoğrafları açıklamaya değil, durmaya ve bakmaya davet eder. 1980 doğumlu sanatçı, 2012 yılında yayımlanan ilk kitabı ve aynı adla açılan sergisi Good Dog’dan itibaren sanatçı monografileri yayımlamıştır. Eserleri; İstanbul Modern, Hôtel de Ville Paris, Rencontres d’Arles, Moskova Bienali, Le Botanique (Brüksel), Arter ve Pera Müzesi İstanbul’un da aralarında bulunduğu pek çok kurumda, solo ve grup sergilerinde yer almış; aynı zamanda bu kurumların koleksiyonlarına girmiştir. Hayatını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

