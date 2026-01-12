ARUCAD, Uluslararası Üniversiteler Birliği Üyeliğine Kabul Edildi

  • BIST 12299.87
ARUCAD, dünya genelinde yükseköğretim alanında en köklü ve saygın ağlardan biri olan Uluslararası Üniversiteler Birliği (International Association of Universities – IAU) üyeliğine resmî olarak kabul edildi.
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), dünya genelinde yükseköğretim alanında en köklü ve saygın ağlardan biri olan Uluslararası Üniversiteler Birliği (International Association of Universities – IAU) üyeliğine resmî olarak kabul edildi. UNESCO ile işbirliği içinde faaliyet gösteren Birlik, farklı ülkelerden üniversiteleri ortak bir platformda buluşturarak küresel ölçekte yükseköğretimin gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

 

Uluslararası Üniversiteler Birliği üyeliği ile ARUCAD, dünya üniversiteleriyle ortak çalışma, araştırma, bilgi paylaşımı ve akademik etkileşim imkânlarını artıran geniş bir uluslararası ağa dahil oldu. Üniversite, bu ağ sayesinde uluslararası projelere katılma, akademik işbirliklerini çeşitlendirme ve öğrencilerine daha geniş bir hareketlilik ve deneyim alanı sunma fırsatı elde edecek.

 

Uluslararası Üniversiteler Birliği, üye kurumlar arasında düzenli toplantılar, tematik araştırmalar, politika geliştirme çalışmaları ve yükseköğretimin geleceğine yönelik uluslararası raporlar üretiyor. Birlik bünyesindeki çalışma grupları; kalite güvencesi, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yükseköğretime erişim gibi alanlarda ortak değerlendirmeler yürütüyor. ARUCAD’ın üyeliği, üniversitenin hem güncel akademik eğilimleri yakından izleyebilmesine hem de uluslararası yükseköğretim platformlarında yer almasına imkân tanıyacak.

 

Birlik, UNESCO ile ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Dünya Yükseköğretim Veri Tabanı (World Higher Education Database – WHED) platformunu geliştiriyor ve üyelerine bu platform üzerinden gelişmiş görünürlük ile uluslararası erişim imkânları sağlıyor. ARUCAD’ın WHED içinde yer alması, üniversitenin akademik kimliğinin küresel yükseköğretim topluluğu içerisinde daha güçlü şekilde temsil edilmesine katkı sağlayacak.

