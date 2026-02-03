ARUCAD 7. Liseler Arası Tasarım Yarışması, “Robot Kalpler: Duygusal Teknolojiler” Temasıyla Başlıyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), genç neslin yaratıcı bakış açılarını ortaya çıkarmak ve onlara sanatsal yeni vizyonlar kazandırmak amacıyla düzenlediği geleneksel liseler arası tasarım yarışmasının yedincisini duyurdu. Bu yıl “Robot Kalpler: Duygusal Teknolojiler” temasıyla gerçekleştirilecek olan 7. Liseler Arası Tasarım Yarışması, öğrencileri teknoloji ile duygu arasındaki ilişkiyi sanat yoluyla sorgulamaya davet ediyor.

Günümüzde teknolojinin yalnızca işlevsel bir araç olmaktan çıkarak insan davranışlarını ve duygularını algılayabilen bir yapıya doğru evrildiği görülüyor. Yüz ifadelerinin tanınması, ses tonu analizi ve metinlerdeki duygu durumlarının çözümlenmesi gibi alanlarda yürütülen çalışmalar, insan–makine etkileşiminin gelecekte daha çok katmanlı ve sezgisel bir yapıya kavuşacağını ortaya koyuyor.

Sanat ise bu teknolojik dönüşüme farklı bir perspektif sunuyor. Teknoloji ile insan arasındaki duygusal bağın sanat aracılığıyla görünür kılınabileceği, sorgulanabileceği ve yeniden yorumlanabileceği bu süreçte, robotların duyguları nasıl algılayabileceği veya ifade edebileceği üzerine düşünmek hem yaratıcı üretimi destekliyor hem de geleceğin teknolojilerine dair farkındalığı artırıyor.

Yarışma; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülkelerdeki liselerde öğrenim gören öğrencilere açıktır. Öğrenciler; resim, fotoğraf, video, dijital boyama, illüstrasyon, afiş, poster, çizgi roman, karikatür, seramik, cam, heykel, tekstil, oyun tasarımı, animasyon, mimari, sahne tasarımı ve mekân tasarımı gibi farklı disiplinlerde hazırladıkları çalışmalarla yarışmaya katılabilirler.

Katılımcılar, en az 1 ve en fazla 5 eserle başvuruda bulunabilir. Yarışma jürisi değerlendirmelerini, gönderilen çalışmalar üzerinden yapacaktır. Yarışma sonuçları, arucad.edu.tr adresinden ve ARUCAD’ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır. Son başvuru tarihi 18 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

Toplam 60.000₺ Ödül

Yarışmada dereceye giren öğrencilere toplam 60.000₺ ödül verilecektir. Ayrıca, kazanan öğrencilere 7 yıl boyunca kesintisiz burs imkânı sağlanacaktır. Bunun yanı sıra, dereceye giren öğrencilerin okullarının resim ve müzik atölyelerine bağış yapılacaktır.

Genç sanatçı adaylarına, insan–makine ilişkisini sanatsal bir bakış açısıyla yorumlama ve yaratıcı üretimlerini görünür kılma fırsatı sunan yarışma, teknoloji ve duygunun kesiştiği güncel bir tartışma alanı açmayı hedefliyor.