Sahte diploma davasında yeni emareler

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatoş Ünal Juju, “sahte diploma” soruşturması kapsamında bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Duruşma PI duruşmasına devam edilmek üzere 5 Şubat Perşembe gününe ertelendi.

Yargıç Nuray Necdet huzurunda görülen duruşmada, Savcı Damla Güçlü ile sanık avukatı Doğa Zeki hazır bulundu. Dava, PI duruşması çerçevesinde ele alınırken, iddia makamının beşinci tanığı olan polis çavuşu Bilger Koral bugün yeniden dinlendi.

Tanık polis çavuşu Bilger Koral, mahkemede olguları aktarmayı, sürece ilişkin detayları anlatmayı ve emareleri sunmayı sürdürdü. Koral’ın ifadesi doğrultusunda, bugüne kadar mahkemeye toplam 25 emare sunulduğu kaydedildi.

Koral, benzer bir davadan hüküm giymiş olan ve üniversitenin küçük ortağı konumundaki Serdal Gündüz’ün, Fatoş Ünal’ın tezi için hazırlanan jüri onay belgesini, jüride yer alan akademisyenlere bizzat kendisinin sunduğunu anlattı.

Koral, Serdal Gündüz’ün, Fatma Ünal’ın tezini Serdal Işıktaş’ın önüne getirerek, kendisine, “Hadi hadi imzala hocam” dediğini aktardı.

Polis çavuşu Koral, Serdal Gündüz’ün talimatıyla hareket eden Arcan Sığır’ın, sahte diploma için gerekli ve ilgili belgeleri topladığını söyledi. Koral, Sığır’ın bu süreçte Serdal Gündüz ile arasında geçen diyalogları WhatsApp üzerinden sildiğini de mahkemeye aktardı.

Mahkemede aktarılan ifadelere göre, Fatoş Ünal hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Ünal’ın, “Benim bu üniversite ile hiçbir alakam olmamıştır” dediği belirtildi.

Öte yandan Fatma Ünal’ın, kendisine tebliğ edilen dava dosyasına, “Okudum, anladım. Şahsıma getirilen hiçbir ithamın aslı yoktur. Bu suçlamayı kabul etmiyorum” ifadelerini yazarak imzaladığı da mahkemeye sunulan bilgiler arasında yer aldı.

Yargıç Nuray Necdet, davanın duruşmasına devam edilmek üzere 5 Şubat Perşembe günü saat 11.00’e ertelenmesine emir verdi.