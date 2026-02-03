  • BIST 12433.5
Kamu Hizmeti Komisyonu, 2025 Faaliyet Raporu'nu Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne sundu

Köseoğlu, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni ziyaret ederek, KHK Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu’nu sundu. Görüşmede, kamu hizmetine ilişkin tespitler, görüş ve öneriler ile geleceğe yönelik beklentiler ele alındı.
Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Köseoğlu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret ederek, KHK Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu’nu sundu.
KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu’nu Birlik ofisinde kabul ederek, görüştü.

KTMMOB’den Genel Sekreter Görkem Çelik ve Genel Sayman Nevter Zafer Cömert’in de yer aldığı görüşmede, Ömer Köseoğlu Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu’nu sundu.

Önemli olan ve verimli geçtiği ifade edilen görüşmede, Birlik özelinde ve kamu hizmeti genelinde tespit edilenler, görüş ve öneriler, karşılıklı beklentiler değerlendirildi. Geleceğe yönelik belirlenmiş çerçeveler doğrultusunda fikir birliğine varıldı.

