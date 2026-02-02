  • BIST 12433.5
Altın fiyatlarında sert düşüş: Gramı 6 bin 177 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 6 bin 177 liradan işlem görüyor.
Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 10 azalışla 6 bin 777 liradan tamamladı. Yeni haftaya da düşüşle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla yüzde 9,3 değer kaybıyla 6 bin 177 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 383 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 953 liradan satılıyor.

ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasının yol açtığı belirsizliklerin yanı sıra yatırımcıların kar realizasyonu ve pozisyonlarını likidite etme isteği varlık fiyatlarının dalgalanmasına neden oluyor.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın agresif faiz indirimlerinden kaçınacağına ilişkin öngörüler de fiyatlamalarda öne çıkıyor.

Öte yandan ABD'de cuma günü açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin beklentileri aşması, enflasyonist baskıların sürebileceğine dair endişeleri artırırken Fed'in faiz indirimine gitmek için acele etmeyeceği yönündeki öngörüleri pekiştirdi.

Bu hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de iş gücü piyasasının durumuna ilişkin bilgi verecek.

Fed'e ilişkin faiz indirimi öngörülerinin yeniden değerlendirilmesiyle doların majör para birimleri karşısında toparlanma eğilimi göstermesi, kıymetli metaller üzerinde satış baskısını artırırken altın ve gümüşte sert geri çekilmeler gözlendi.

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 10,1 düşüşle 4 bin 849 dolara kadar inerek yaklaşık 10 işlem gününde elde ettiği kazançları geri verdi. Gümüşün onsu da cuma günü yüzde 29 değer kaybıyla 83,3 dolara çekildi.

Altın ve gümüş haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başlarken şu sıralarda altının ons fiyatı yüzde 9,1 gerilemeyle 4 bin 405 dolardan, gümüşün onsu da yüzde 14 azalışla 72 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Chicago Mercantile Exchange'in (CME) teminat gereksinimlerini agresif biçimde yükseltmesinin kıymetli metallerde görülen satış baskısında etkili olduğunu ifade etti.

