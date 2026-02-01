Trafik denetimleri: 56 araç trafikten men edildi,

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin ülke genelinde yaptığı denetimlerde 2 bin 32 sürücü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 349 sürücü rapor edildi, 56 araç trafikten men edildi ve 4 sürücü tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 2 bin 32 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından 349 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 56 araç trafikten men edildi ve 4 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, rapor edilen trafik suçlarının 86’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 20’si muayenesiz araç kullanmak, 29’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca 3 sürücünün kamu taşımacılığı işletme izni olmadan yolcu taşıdığı, 11 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı, 27 sürücünün trafik levha ve işaretlerine riayet etmediği, 1 sürücünün aracının camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırdığı ve 1 sürücünün de polisin “dur” emrine uymadığı tespit edildi. Geriye kalan 127 sürücünün ise diğer trafik suçlarından rapor edildiği bildirildi.