Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nden balıkçılara bayram ziyareti

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Yedidalga, Mağusa, Erenköy, Esentepe, Kaplıca ve Lapta bölgelerindeki balıkçıları ziyaret etti.
Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nden balıkçılara bayram ziyareti

Deniz kaplumbağalarının neslinin devamı için Merkez ile her daim iş birliği içerisinde olan balıkçılara yapılan ziyaretlerde; balıkçılığın güncel sorunları, denizde karşılaşılan zorluklar ve mesleğin geleceği üzerine verimli sohbetler gerçekleştirildi.

Sargın Kara: “Meritta olarak, deniz kültürünün ve kıyı yaşamının önemli bir parçası olan balıkçı dostlarımızla kurduğumuz bağa büyük önem veriyoruz”

Tüm balıkçıların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, “Yaklaşan Ramazan Bayramı vesilesiyle, uzun süredir iş birliği içerisinde olduğumuz balıkçı dostlarımızı ziyaret ettik. Denizle iç içe bir yaşam süren, emeği ve alın teriyle sofralarımıza bereket taşıyan, aynı zamanda deniz kaplumbağalarının neslinin devamı için değerli katkılar sağlayan balıkçı dostlarımızla buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Meritta olarak, deniz kültürünün ve kıyı yaşamının önemli bir parçası olan balıkçılarla kurduğumuz bağa büyük önem veriyoruz. Onların deneyimlerini dinlemek, sorunlarını anlamak ve çözüm yolları üzerine birlikte düşünmek, bizim için sorumluluk olduğu kadar bir gönül bağıdır. Bir kez daha tüm balıkçı dostlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, Ramazan Bayramı’nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.

