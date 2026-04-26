Da Vinci'nin yüzyıllık notları tıp dünyasını dönüştürüyor

Leonardo da Vinci’nin yüzyıllar önce defterlerine not düştüğü karmaşık anatomik çizimler, modern tıbbın yapay zeka ile birleştiği noktada devrim niteliğinde bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Sanatçı kimliğinin ötesinde keskin bir gözlemci olan Leonardo da Vinci, insan vücudunun işleyişine dair tutkusuyla çağının çok ilerisinde bir vizyon sergilemişti. Özellikle kalbin iç yapısını inceleyen Da Vinci, o dönemde "dantel benzeri" olarak tanımladığı girift kas liflerini detaylıca çizimlerine yansıtmıştı. Aradan geçen beş asır boyunca bir muamma olarak kalan bu dokuların sırrı, günümüz teknolojisiyle nihayet çözüldü.

Trabekül adı verilen bu yapıların, Da Vinci’nin tahmin ettiği gibi sadece kanı ısıtmakla kalmayıp, aslında hayati bir mühendislik harikası olduğu anlaşıldı.

Doğanın kusursuz geometrisi kalpte saklı

Bilim insanları, 18 binden fazla gönüllünün kalp MR verilerini yapay zeka algoritmalarıyla tarayarak şaşırtıcı bir sonuca ulaştı. Kalbin iç yüzeyini kaplayan bu lifli yapılar, aslında doğada kar taneleri veya ağaç dallarında gördüğümüz "fraktal" desenlerden oluşuyor. Kendi kendini tekrar eden bu karmaşık ağ, kalbin çalışma prensibinde kritik bir rol oynuyor.

Araştırmalar, bu fraktal dokuların kan akışındaki türbülansı minimize ettiğini ve kalbin pompalama performansını optimize ederek organın çok daha verimli çalışmasını sağladığını kanıtladı.

Genetik şifre çözüldü: Kalp yetmezliğine karşı kalkan

Bilimsel ekip, bu yapıların sadece fiziksel birer detay olmadığını, aynı zamanda genetik bir temele dayandığını keşfetti. Yapılan analizler, trabeküllerin yoğunluğunu ve dallanma biçimini belirleyen 16 farklı gen bölgesi olduğunu ortaya koydu.

En çarpıcı bulgu ise bu genetik yapının sağlık üzerindeki doğrudan etkisi oldu. Daha karmaşık ve gelişmiş bir fraktal ağa sahip olan bireylerin, kalp yetmezliği gibi ciddi hastalıklara karşı çok daha dirençli olduğu belirlendi.

Erken teşhis için yeni bir biyobelirteç

Bu tarihi keşif, tıp dünyasında yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor. Uzmanlar, trabekül yapısının düzenini analiz ederek, bireylerin gelecekteki kalp hastalığı risklerini çok daha erken aşamada öngörebileceklerini belirtiyor. Da Vinci’nin 500 yıl önce kağıda döktüğü o "dantel" desenler, bugün milyonlarca insanın hayatını kurtaracak birer biyobelirteç olarak tıp literatüründeki yerini alıyor.