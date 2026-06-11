Harmancı: "Adaylığım başka partilerin kararlarına bağlı değil"

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'a verilen desteğin bir yerel seçim pazarlığının parçası olmadığını vurgulayan Harmancı, o dönemde ortaya koydukları tavrın samimi bir siyasi tercih olduğunu söyledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Haber Kıbrıs'ta yayınlanan Gündem Belediyeler programında Bahadır Ayna'nın sorularını yanıtlayarak, yaklaşan yerel seçimler öncesinde CTP ile TDP arasında olası iş birliği ve Lefkoşa'da özel bir anlaşma olup olmadığı yönündeki tartışmalara açıklık getirdi.

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Tufan Erhürman'a verdiğimiz destek herhangi bir yerel seçim hesabının ya da pazarlığının sonucu değildi" diyen Harmancı, "O dönemde Kıbrıs Türk toplumu açısından en doğru hareket biçiminin bu olduğuna inandık ve bu nedenle çalıştık" ifadelerini kullandı.

"Adaylığım başka partilerin kararlarına bağlı değil"

Lefkoşa'da yeniden aday olup olmayacağının CTP ile yapılabilecek bir anlaşmaya bağlı olup olmadığı yönündeki soruya da yanıt veren Harmancı, kendi siyasi çizgisinin hiçbir zaman başka partilerin desteği üzerine kurulmadığını belirtti.

"Benim hiçbir zaman adaylığım başka siyasal partilerin desteği ya da farklı uygulamalarına paralel şekillenmez" diyen Harmancı, "Ne 2014'te böyle oldu, ne 2018'de, ne de 2022'de. Benim siyasi duruşumu bilenler bu konudaki yaklaşımımı da bilir" dedi.

"İttifak yapmak ille de şart değildir"

CTP ile TDP arasında görüşmelerin sürdüğünü doğrulayan Harmancı, buna rağmen olası bir ittifakın zorunlu bir sonuç olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

"İttifak yapmak elbette ille ve şart değildir" ifadelerini kullanan Harmancı, siyasi partilerin kendi karar alma mekanizmalarına sahip olduğunu belirterek, "Partilerin kendi karar yönetim organları vardır. Bu organların değerlendirmeler yapması ve karar üretmesi son derece doğaldır" dedi.

Yerel seçimlere ilişkin tartışmaların mevcut belediye başkanları üzerinden yürütülmesini doğru bulmadığını da ifade eden Harmancı, sürecin kişiler üzerinden değil, partilerin ortaya koyacağı siyasi pozisyonlar üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Ben bu görüşmelerin parçası değilim"

Partiler arasında yürütülen temasların içerisinde yer almadığını belirten Harmancı, kendisinin parti yönetim mekanizmalarında görev almadığını söyledi.

"Ben kişisel olarak bu görüşmelerin parçası olmayı da doğru bulmuyorum. Çünkü partimin karar organlarında yer alan biri değilim" diyen Harmancı, esas odaklarının Lefkoşa için ortaya koyacakları projeler olduğunu vurguladı.

Harmancı, "Bizim motivasyonumuz çok nettir. Lefkoşa'ya ilişkin yapacaklarımızı toplumla buluşturmak ve kentin geleceğine dair ortaya koyduğumuz vizyonu anlatmaktır" ifadelerini kullandı.

Harmancı'nın açıklamaları, olası siyasi iş birliklerine kapıyı tamamen kapatmayan ancak kendi adaylık sürecini başka partilerin kararlarına bağlamayan bir yaklaşımı benimsediğini ortaya koydu.