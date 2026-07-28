Arıklı: Yerel Seçimlere Kendi adaylarımız ile gireceğiz

"UBP’nin kendi adaylarını ilan etmesi ile Yerel Seçimlerde ortak aday çalışmamız bitmiştir."

İşte YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın üyelere gönderdiği mesaj;

“Değerli Arkadaşlarım,

UBP’nin kendi adaylarını ilan etmesi ile Yerel Seçimlerde ortak aday çalışmamız bitmiştir.

Bu durumda;

LAÇ, Yeniboğaziçi, İskele, Mehmetçik-Büyükkonuk, Güzelyurt, Erenköy-Karpaz, Tatlısu da YDP li adaylarla yarışacağız.

Bunun dışında bazı yerlerde UBP, bazı yerlerde CTP bazı yerlerde de halkın sevdiği, fikirleri bizimle uyuşan bağımsız adayları destekleyeceğiz. 18 Belediyede de Encümen aday listesi çıkaracağız.

Önümüzdeki hafta perşembe günü önce MYK ardından Parti Meclisimizi toplayarak hem bu konuda hem de Genel Seçimlerde MYK’mızın aldığı tavsiye kararını görüşeceğiz.

Hepimize kolay gelsin…”