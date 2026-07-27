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Erhürman: BM Genel Sekreteri'nin ziyaretine yönelik hazırlık görüşmesi yaptık

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Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Marina Angela Holguin ile, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'a yapacağı ziyaret öncesinde hazırlık niteliğinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Erhürman: BM Genel Sekreteri'nin ziyaretine yönelik hazırlık görüşmesi yaptık

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce kamuoyuyla paylaşılan açıklamalar doğrultusunda Holguin ile yararlı bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Görüşmenin, BM Genel Sekreteri'nin ziyareti öncesindeki hazırlık sürecine katkı sağladığını ifade eden Erhürman, yarın ve ertesi gün gerçekleştirilecek temasların verimli geçmesi amacıyla BM Genel Sekreteri'nin çabalarına iyi niyetle katkı koymayı sürdüreceklerini vurguladı.

Erhürman açıklamasında, "BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Sn. Marina Angela Holguin ile dün ve daha önce yaptığımız açıklamalar çerçevesinde, Sn. Genel Sekreter'in ziyaretine ön hazırlık niteliğinde, yararlı bir görüşme gerçekleştirdik. Yarın ve öbür gün yapılacak görüşmelerin verimli olabilmesi için Sn. Genel Sekreter'in çabalarına iyi niyetle katkı koymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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