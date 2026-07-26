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Yeni Müzakere Zemini Denemesi: Guterres +

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BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín, Guterres’in ziyareti öncesinde hazırlık yapmak amacıyla Pazartesi günü Lefkoşa’ya gelecek.
Yeni Müzakere Zemini Denemesi: Guterres +

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorununda mevcut tabloyu ve karşı karşıya olduğu riskleri çok iyi bildiği, ancak buna rağmen gelecek Çarşamba günü tamamlanacak temaslarının sonunda açıklayabileceği somut sonuçlar elde etmeye kararlı olduğu belirtildi.

Phileleftheros gazetesinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre Guterres’in hedefi, dokuz yıl önce Crans-Montana’da iki tarafa sunduğu çerçevenin ötesine geçen “Guterres Plus” olarak nitelenen yeni bir müzakere zemini oluşturmak.

Genel Sekreter’in niyetlerinin ve ziyaretinin başarı şansının daha net şekilde Pazartesi günü ortaya çıkması bekleniyor.
Holguín’in sabah saatlerinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Başkanlık Sarayı’nda görüşeceği belirtildi.

Bu görüşmenin iki açıdan kritik önem taşıdığı ifade ediliyor:

* Türkiye’nin, Guterres’in gayriresmî çok taraflı konferans düzenleme planına olumlu yanıt verip vermediğinin anlaşılması,
* BM Genel Sekreteri’nin adadaki misyonunun tam olarak neyi hedeflediğinin netleşmesi.

Ulusal Konsey toplantısında yapılan değerlendirmelere göre Rum lider Nikos Hristodulidis, Guterres ile yapılacak görüşmelere tüm senaryoları masada tutarak girecek.

Bununla birlikte siyasi parti liderlerine, Rum tarafının bugüne kadarki temel tezlerinden sapacak hiçbir öneriyi kabul etmeyeceğini açık şekilde iletti.

Hristodulidis’in temel hedefi ise bugüne kadar sağlanan yakınlaşmaların teyit edilmesi ve müzakerelerin 2017’de Crans-Montana’da kesildiği noktadan yeniden başlaması.

Rum tarafında, BM Genel Sekreteri’nin sonuç alınmayacağına inandığı bir ortamda yeni bir uluslararası konferans toplamayacağı değerlendirmesi yapılıyor.

Buna karşın Lefkoşa’nın hedefi, yeni bir konferans düzenlenerek müzakerelerin yeniden başlatılması.

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