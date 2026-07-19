Perinçek: “Kıbrıs'ın En Doğru Çözümü Taksimdir”

Kıbrıs diye ayrı bir devlet ve millet olmadığını savunan Perinçek, adanın en doğru çözümünün Türkiye ile Yunanistan arasında paylaşılması olduğunu söyledi.

İngiliz üslerinin adadan çıkarılması gerektiğini belirten Perinçek, “Kıbrıs’ta Kıbrıslı olan bir tek merkep var. Onun dışında Türk var, Yunan var.” ifadelerini kullandı.

Perinçek ayrıca, 1950’li yıllarda Kıbrıs’ın taksimi fikrinin Yunanistan tarafından da benimsendiğini, ancak 6-7 Eylül olaylarıyla bu sürecin Amerika ve İngiltere tarafından sabote edildiğini öne sürdü.