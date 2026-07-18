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Hristodulidis, Guterres'in adaya gelişinden önce siyasi parti başkanlarıyla bir araya gelecek

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’a yapacağı ziyaret öncesinde, Güney Kıbrıs’taki siyasi parti başkanlarıyla, başkanlıkta bir araya geleceği haber verildi.
Hristodulidis, Guterres'in adaya gelişinden önce siyasi parti başkanlarıyla bir araya gelecek

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde Hristodulidis’in siyasi parti başkanlarını, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve şekillenmekte olan ortam konusunda bilgilendirmek için BM Genel Sekreteri Guterres’in adaya yapacağı ziyaret öncesinde başkanlığa çağıracağını yazdı.

LETİMBİOTİS

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise konuyla ilgili açıklamasında ziyaretin, BM Genel Sekreterinin inisiyatifinin bugüne kadarki gidişatının değerlendirilmesi açısından önemli bir fırsat teşkil ettiğini söyledi.

Letimbiotis, Rum tarafının, Guterres’in sürecin devamı ve atılacak sonraki adımlarla ilgili olarak işaret edeceği yönleri görmeyi merakla beklediğini de dile getirdi.

Letimbiotis, Rum hükümetinin, söz konusu ziyaretin, Guterres'in kişisel olarak üstlendiği yeni girişimin aktif olduğunu, gelişme gösterdiğini, süreklilik kazandığını ve dinamiğini koruduğunu teyit ettiğini düşündüğünü de söyledi.

Bu gelişmenin Kıbrıs sorunu etrafındaki geniş ve sürekli güçlenen uluslararası hareketliliğin bir parçası olduğunu ifade eden Letimbiotis, BM Genel Sekreterinin inisiyatifinin, AB’nin aktif katılımının, Avrupa Komisyonu tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilcisinin atanmasının ve Avrupa-Türk ilişkilerindeki ilerlemeyle Kıbrıs sorunu arasında net bir bağlantı kurulmasının yeni bir siyasi ortam oluşturduğunu da savundu.

Letimbiotis uluslararası toplumun Kıbrıs sorununun çözüm perspektifine yatırım yaptığını da ekledi.

PARTİLERİN AÇIKLAMALARI

Gazeteye göre DİSİ partisi başkanı Annita Dimitriyu konuyla ilgili açıklamasında, Guterres’in ziyaretinin ciddiyet, sorumluluk duygusu ve ulusal anlayışla değerlendirmekle yükümlü oldukları bir fırsat olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorununun kapsamlı ve sürdürülebilir çözümünün sağlanması olan ulusal hedeflerine yönelik ortak bir bağlılık gerektiğini de dile getiren Dimitriyu, özlü müzakerelerin yeniden başlamasının bu noktaya ulaşmaları açısından gerekli bir adım olduğunu ifade etti.

AKEL ise, Guterres’in adaya gerçekleştireceği ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirttiği açıklamasında, bunun Kıbrıs sorunundaki bugünkü tehlikeli çıkmazın aşılması ile müzakerelerin üzerinde hem fikir olunan temelde ve çerçevede yeniden başlamasına ilişkin yolun açılması çabasına ivme kazandırmasını umduğunu dile getirdi.

Gazeteye göre DİPA ise açıklamasında Guterres’in adaya gelişinin, Guterres’in müzakere sürecinin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununa kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasına ilişkin şahsi ilgisinin kanıtını teşkil ettiğini ifade etti.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre sözde “Maraş Belediyesi” de yaptığı açıklamada, Guterres’in adaya yapacağı ziyareti selamladı ve BM Genel Sekreterinin varlığının müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin esaslı inisiyatifler açısından umut yarattığını ifade etti.

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