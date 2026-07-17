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Erhürman, Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. Jacqueline Kitulu’yu kabul etti

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Erhürman, konferans vermek üzere KKTC'de bulunan Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. Jacqueline Kitulu ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği heyetini kabul etti.
Erhürman, Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. Jacqueline Kitulu’yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. Jacqueline Kitulu’yu kabul etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin davetlisi olarak konferans vermek üzere ülkede bulunan Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. Jacqueline Kitulu ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabulde, sağlık alanındaki gelişmeler, iş birlikleri ile Dünya Tabipler Birliği’nin çalışmaları değerlendirildi.

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