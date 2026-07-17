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Mesajınız var-17 Temmuz 2026 Cuma

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Kulislerde Bugün: Karpaz’da Hareketlilik, Esnaf Mesajı ve Adaylık Trafiği
Mesajınız var-17 Temmuz 2026 Cuma

Sayın Erhan Arıklı, bir yandan Karpaz’da seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Kdiğer yandan bölgedeki bazı parti örgütlerinden gelen istifa haberleri dikkat çekiyor. Seçim sürecinde yaşanan bu gelişmeler, kulislerde “Karpaz’da taşlar yerinden mi oynuyor?” sorusunu da beraberinde getirdi. Önümüzdeki günlerde bölgede önemli gelişmeler yaşanabileceği konuşulurken, sürecin yakından takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Sayın Devrim Barçın, hükümetin esnafı yine gündemine almadığı yönündeki açıklamalarınız dikkat çekti. Seçim sürecine girilirken esnafın yaşadığı sorunları gündeme taşımanız, bazı çevreler tarafından “esnafın sesi oldu” şeklinde değerlendiriliyor. Ancak siyasette karşılıklı bir beklenti de var. Esnafın hükümeti, hükümetin de esnafı ne kadar dikkate alacağı sandıkta ortaya çıkacak gibi görünüyor.

Sayın Sıla Usar İncirli, kulislerde isminiz Başbakanlık için sıkça konuşulmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte böyle bir görevin gündeme gelmesi halinde halkın en fazla merak ettiği konu ise nasıl bir yönetim anlayışı sergileyeceğiniz. Uygulanacak ekonomik ve sosyal politikaların “acı reçete mi, tatlı reçete mi” olacağı şimdiden tartışılmaya başlandı.

Sayın İlker Edip, Demokrat Parti’den milletvekilliği adaylığınız hayırlı olsun. Mesarya bölgesinde bu gelişmenin DP içerisinde yeni bir hareketlilik yaratacağı konuşuluyor. Bölgedeki siyasi dengelerde nasıl bir değişim yaşanacağı ise seçim sürecinde netleşecek.

Sayın Fikri Ataoğlu, İlker Edip’in DP’ye katılımının ardından yeni isimlerin de partiye dahil olacağı yönünde kulis bilgileri konuşulmaya başladı. Seçim dönemlerinde yaptığı siyasi hamlelerle dikkat çeken Ataoğlu’nun, “seçim benim işim” anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Sayın Özdemir Tokel, UBP’den Girne milletvekili adayı olacağınız yönündeki iddialar başkent kulislerinde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Siyasi çevrelerde adaylığınızın gerçekleşmesi halinde UBP listesinde dikkat çeken isimlerden biri olacağınız değerlendirmeleri yapılıyor.

Sayın Reşat Kansoy, Güzelyurt Belediye Başkan adaylığı konusunda son hazırlıkların yapıldığı iddiaları gündemde. Ancak bu kez adaylık konusunda çok da istekli olmadığınız yönünde bazı yorumlar yapılıyor. Önümüzdeki süreçte siyasi kararınız mı, yoksa aile ve özel hayatınız mı öncelik kazanacak, merakla bekleniyor.

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