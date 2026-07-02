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"Düğme" adlı çocuk kitabı tüm kitap severlerle Storytel’de buluştu

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Tiyatro sanatçısı Hatice Tezcan'ın kaleme aldığı ve kendi sesiyle seslendirdiği "Düğme" adlı çocuk kitabı tüm kitap severlerle Storytel’de buluştu.
"Düğme" adlı çocuk kitabı tüm kitap severlerle Storytel’de buluştu

Telsim’in Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde hayata geçirdiği Sesli Kitap Projesi kapsamında Storytel'deki kitap sayısı 16'ya ulaştı. Tiyatro sanatçısı Hatice Tezcan'ın kaleme aldığı ve kendi sesiyle seslendirdiği "Düğme" adlı çocuk kitabı tüm kitap severlerle Storytel’de buluştu.

 

“Düğme” kalabalık bir dükkanın raflarında birinin kendisini seçmesini bekleyen bir düğmenin yolculuğunu anlatılıyor. Eserin hem yazarı hem de seslendiricisi olan Hatice Tezcan, daha önce de Kemal Behçet Caymaz'ın "Safir: Müjdelenen Zaman" ve Eralp Adanır'ın "Zat-ı Muhterem'in Mektupları" romanlarını sesiyle hayata geçirmişti. Kitap, https://vfcyp.co/DugmeStorytel bağlantısından Storytel’e üye olunarak dinlenebiliyor.

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