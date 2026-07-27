  • BIST 13901.17
  • Altın 6233.88
  • Dolar 47.3517
  • Euro 53.968
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

İsrail'de 2 bin 500 yıllık ilk kez bulunan Kıbrıs sikkesi

» »
İsrail'in Aşdod kentindeki bir plajda yaklaşık 2 bin 500 yıllık nadir bir Kıbrıs sikkesi bulundu. Uzmanlar, sikkenin İsrail'de bugüne kadar keşfedilen türünün ilk örneği olduğunu açıkladı.
İsrail'de 2 bin 500 yıllık ilk kez bulunan Kıbrıs sikkesi

srail Eski Eserler Kurumu'nun (IAA) açıklamasına göre sikke, plaj ziyaretçilerinin kaybettikleri eşyaları arayan Aşdod Belediyesi Plajlar Dairesi Müdür Yardımcısı Avi Chaprak tarafından tesadüfen bulundu. Buluntunun kuruma teslim edilmesinin ardından yapılan incelemelerde, sikkenin MÖ 5'inci yüzyılın ortalarına tarihlenen antik Kıbrıs'a ait bir "siglos" olduğu belirlendi.

Yaklaşık 11 gram ağırlığındaki sikkenin üzerinde bir koç ve koç başı figürleri ile antik Kıbrıs yazıları bulunuyor. Araştırmacılar, sikkenin gümüş kaplama bir metalden üretildiğini, bunun da o dönemde Kıbrıs'ta yaşanan gümüş kıtlığıyla bağlantılı bilinen bir uygulama olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, sikkenin antik dönemde Kıbrıs ile Doğu Akdeniz arasındaki ticaret ve deniz ulaşımına ilişkin önemli bilgiler sağlayabileceğini belirtti. Özellikle Salamis'ta basılan bu tür sikkelerin Doğu Akdeniz'de dolaşımda olduğu bilinse de, bulunduğu yer kesin olarak tespit edilen örneklerin oldukça nadir olduğu kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yangın söndürme helikopteri teslim edildi10 Temmuz 2026 Cuma 12:44
  • Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, 8. yaşını kutladı10 Temmuz 2026 Cuma 11:28
  • “Merit’in online hiçbir faaliyeti yok; markamız kullanılarak insanlar dolandırılıyor”02 Temmuz 2026 Perşembe 11:03
  • Yeşil Barış Hareketi bölgesel sivil toplum buluşmalarını tamamladı30 Haziran 2026 Salı 17:38
  • Haftalık gıda denetimleri...Yerli ve ithal ürünlerin tümü temiz26 Haziran 2026 Cuma 17:16
  • Merit Otellerine ödül yağdı: Merit Otelleri, 2025'te 8 uluslararası ödüle layık görüldü17 Haziran 2026 Çarşamba 14:14
  • Net Holding, Dünyanın En Hızlı Büyüyen Şirketleri Arasında!15 Haziran 2026 Pazartesi 08:44
  • Bir ilk: Akdeniz'de dev beyaz köpek balığı fotoğraflandı11 Haziran 2026 Perşembe 20:02
  •   Meritta Bayramda 7 Deniz Kaplumbağasını Mavi Sulara Kavuşturdu01 Haziran 2026 Pazartesi 11:55
  • Tabipler Birliği: Kapalı alanlarda sigara yasağının uygulanması denetlenmeli01 Haziran 2026 Pazartesi 10:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti