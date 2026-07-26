Tufan Erhürman: Antonio Guterres'in ziyaretine hazırız

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs ziyareti öncesinde, sürece hazır olduklarını belirterek, BM'nin yürüttüğü çabalara iyi niyetle katkı koymaya devam edeceklerini söyledi.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Guterres'in adaya ziyareti öncesinde medya üzerinden herhangi bir pozisyon ortaya koymadıklarını ve "suçlama oyunlarına" girişmediklerini belirtti.

Çalışmalarını ve istişarelerini yoğun bir şekilde yürüttüklerini kaydeden Erhürman, "Bugün itibarıyla sonuçlandırdık. Yarın Sayın Holguin'in ziyareti ile başlayacak olan sürece hazırız" ifadelerini kullandı.

Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, BM yetkililerinin, kamuoyunun ve halkın; halkın çözüm iradesi doğrultusunda ve bugüne kadar yaşanan deneyimlerden hareketle ortaya koydukları yaklaşımlardan haberdar olduğunu belirtti.

Guterres'in adaya gelecek olmasının önemli olduğunu vurgulayan Erhürman, bu ziyaretin BM Genel Sekreteri'nin yürüttüğü çabaların devamı niteliğinde olduğunu ifade ederek, "Ancak bu ziyarete çözüm ya da herhangi bir şeyin başlangıcı veya sonu anlamı yüklenmesinin doğru olmayacağını söyledik" dedi.

BM Genel Sekreteri'nin yürüttüğü çabalara destek verdiklerini ve iyi niyetle katkı koymaya çalıştıklarını dile getiren Erhürman, çalışmalarını her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle yakın istişare içerisinde yürüttüklerini kaydetti.

Erhürman, açıklamasının sonunda, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yol göstericimiz halkımızın iradesi olacak ve halkımız, olan, olmayan her şeyle ilgili olarak zamanlı bir biçimde bilgilendirilecek, tüm kesimlerin görüşleri alınarak yola devam edilecektir" ifadelerini kullandı.