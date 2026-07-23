"Federal Çözüm Şimdi" Çağrısıyla Barış Eylemi Düzenleniyor

Kıbrıs'ta iki toplumlu çözüm yanlısı gruplar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin adaya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde "Federal Çözüm Şimdi" sloganıyla barış eylemi düzenleyecek.

28 Temmuz Salı günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek eylem, hem güneyde BM Temsilciliği Ofisi'nin güney kapısı (University of Nicosia karşısı) hem de kuzeyde Metehan (Kermiya) Çemberi olmak üzere iki noktada eş zamanlı yapılacak.

Organizatörler, düzenlenecek etkinlikle Kıbrıs'taki liderlere ve adayı ziyaret edecek olan BM Genel Sekreteri'ne barış ve federal çözüm çağrısı içeren ortak bir mesaj iletmeyi amaçladıklarını açıkladı.

Etkinlik kapsamında ayrıca, 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.30'da, organizasyon komitesinden bir heyetin Home for Cooperation'da BM Genel Sekreteri'ni karşılayacağı da duyuruldu.

Açıklamada, Kıbrıs sorununda federal çözüm perspektifinin yeniden gündeme taşınması ve toplumların barış içinde ortak geleceğine destek verilmesi çağrısında bulunuldu.