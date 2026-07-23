Hava sıcaklığı 43 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji Dairesi, 23-29 Temmuz döneminde hava sıcaklıklarının iç kesimlerde hafta başı ve sonunda 43 dereceye kadar yükseleceğini duyurdu.

Meteoroloji, hava sıcaklığının iç kesimlerde 41-43 dereceye ulaşacağını belirtti.

Meteoroloji Dairesi’nin 23-29 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahminlerine göre, en yüksek sıcaklık, periyodun ilk ve son günleri iç kesimlerde 41–43, cuma, cumartesi ve pazar günleri 36–38, sahillerde ise periyot boyunca 33–35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgârın, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; cuma ve cumartesi günleri ise yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.