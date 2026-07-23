Erhürman: Guterres’in ziyareti ne bir veda gezisi ne de çözümün tamamlandığı anlamına geliyor

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KIBRIS TV’de Aytuğ Türkkan’ın konuğu olarak Kıbrıs sorunundan enerjiye, mülkiyet davalarından hükümetle ilişkilere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyaretinin önemli olduğunu belirten Erhürman, ziyaretin ne bir “veda gezisi” ne de kapsamlı çözümün hemen başlayacağı anlamına geldiğini söyledi. Önceliğin güven yaratıcı önlemler ve müzakere metodolojisi olduğunu vurgulayan Erhürman, “Müzakere olsun diye müzakere yapmam, 5+1 olsun diye 5+1’e gitmem.” dedi.

Yeni geçiş kapılarının açılması, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakları ve spor alanındaki iş birliklerinin güven ortamını güçlendireceğini kaydeden Erhürman, çözüm modelinin isminden çok içeriğinin önemli olduğunu ifade etti. Kıbrıs Türk halkının enerji kaynakları, deniz yetki alanları ve Ada’nın zenginlikleri üzerindeki haklarından vazgeçmeyeceğini belirtti.

Mülkiyet davalarında Rum liderliğini hukuku siyasi araç olarak kullanmakla eleştiren Erhürman, Taşınmaz Mal Komisyonunun önemine işaret etti. Devletin adıyla ilgili tartışmalara da değinen Erhürman, “Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. İsmimiz de sistemimiz de bellidir.” ifadelerini kullandı.

Hükümetle ilişkiler konusunda ise yasaları Meclise geri göndermesinin bir uyumsuzluk değil, anayasal görevinin gereği olduğunu belirten Erhürman, sorunları kavga ederek değil, diyalog ve diplomasi yoluyla çözmekten yana olduğunu vurguladı.