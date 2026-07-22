Gönyeli’de Trafik Kontrolünde Durdurulan Araçta Muşta ve Bıçak Ele Geçirildi

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında Gönyeli’de gerçekleştirilen trafik kontrolü sırasında, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kontrol noktasından ayrılan araç tespit edilerek durduruldu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, C.A. (E-31)’nın kullanımındaki araçta yapılan aramada, şahsın kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu muşta ve bıçak tespit edilerek emare olarak alındı.
Olayla ilgili C.A. tutuklanırken, polisin soruşturmasının devam ettiği bildirildi.
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