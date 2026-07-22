Gazimağusa’da Otel Çalışanı Müşterilerden Tahsil Edilen 22 Bin 400 TL’yi Çaldı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından yürütülen ileri soruşturmada söz konusu şahıs tespit edilerek tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından yürütülen ileri soruşturmada söz konusu şahıs tespit edilerek tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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