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Gazimağusa’da Otel Çalışanı Müşterilerden Tahsil Edilen 22 Bin 400 TL’yi Çaldı

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05-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otelde çalışan S.Ö. (K-36)’nün, otel müşterilerinden tahsil edilen toplam 22 bin 400 TL’yi yetkili kişiye teslim etmeyerek tasarrufuna geçirdiği tespit edildi.
Gazimağusa’da Otel Çalışanı Müşterilerden Tahsil Edilen 22 Bin 400 TL’yi Çaldı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından yürütülen ileri soruşturmada söz konusu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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