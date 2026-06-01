  • BIST 13840.84
  • Altın 6651.07
  • Dolar 45.8894
  • Euro 53.4906
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAİran: Ateşkes yine ihlal edildi, Hürmüz'de tansiyon yüksek

Gazimağusa’da Alkollü Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı

» »
Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarptı.
Gazimağusa’da Alkollü Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza 31 Mayıs 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Özyiğit Sokak üzerinde meydana geldi. Mehmet Alimer (64), 94 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GA 939 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, yolun sağında bir ikametgahın önünde park halinde bulunan NL 782 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Polis, GA 939 plakalı araç sürücüsü Mehmet Alimer hakkında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gazimağusa Belediyesi, Dünya Belediyeler Birliği’ne üye oldu27 Nisan 2026 Pazartesi 11:37
  • Gazimağusa’ya su verilmeye başladı26 Nisan 2026 Pazar 10:22
  • Akdoğan’da Yangın: Tarım Arazileri Zarar Gördü22 Nisan 2026 Çarşamba 10:07
  • Gazimağusa’da Sarhoşluk Olayı: 1 Kişi Tutuklandı22 Nisan 2026 Çarşamba 10:06
  • GMB sivrisinek mücadelesine devam ediyor17 Nisan 2026 Cuma 11:26
  • Gazimağusa'daki denetimlerde 800 kilogram et imha edildi13 Nisan 2026 Pazartesi 14:43
  • Sahtekarlıkla 2 bin 345 euro, 2 bin 700 STG ve 1 milyon TL temin etti!03 Nisan 2026 Cuma 15:19
  • Gazimağusa’da bir restoran mühürlendi29 Mart 2026 Pazar 11:21
  • UIluçay GMB Başkanlığına yeniden aday26 Mart 2026 Perşembe 13:53
  • Tabanca gösterdi şiddet tehtidinde bulundu20 Mart 2026 Cuma 12:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti