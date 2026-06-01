Gazimağusa’da Alkollü Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı

Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza 31 Mayıs 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Özyiğit Sokak üzerinde meydana geldi. Mehmet Alimer (64), 94 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GA 939 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, yolun sağında bir ikametgahın önünde park halinde bulunan NL 782 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Polis, GA 939 plakalı araç sürücüsü Mehmet Alimer hakkında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.