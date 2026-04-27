United Cities and Local Governments – Middle East and West Asia (UCLG-MEWA), bilinen adıyla Dünya Belediyeler Birliği’nin Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’na üye olarak kentin uluslararası konumunu güçlendiren önemli bir adım attı.
Gazimağusa Belediyesi, Dünya Belediyeler Birliği'ne üye oldu

Gazimağusa Belediyesi, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan dünyanın en büyük ve en kapsamlı yerel yönetim ağı olan United Cities and Local Governments – Middle East and West Asia (UCLG-MEWA), bilinen adıyla Dünya Belediyeler Birliği'nin Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'na üye olarak kentin uluslararası konumunu güçlendiren önemli bir adım attı.

20–22 Nisan 2026 tarihlerinde Niğde’de gerçekleştirilen UCLG-MEWA Bölge Toplantısı’na katılan Gazimağusa Belediyesi, bu üyelikle birlikte 140 ülkede 240 bini aşkın belediyeyi kapsayan ve yaklaşık 5 milyar insanı temsil eden küresel yerel yönetim ağına dahil oldu. Bu gelişme, Gazimağusa’nın uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırırken, kentin küresel ölçekte söz sahibi şehirler arasında yer almasının da önünü açtı.

Toplantıya Gazimağusa Belediyesi’ni temsilen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ile Belediye Meclis Üyesi Erhun Şahali katıldı. Program kapsamında farklı ülkelerden belediye başkanları ve yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelinerek, Gazimağusa adına yeni iş birliği alanları, ortak projeler ve deneyim paylaşım fırsatları değerlendirildi.

Başkan Uluçay, toplantı çerçevesinde ev sahibi Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Gazimağusa’nın kardeş şehri olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile de görüşerek karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Toplantıya ayrıca Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı ve aynı zamanda UCLG-MEWA Çevre Komitesi Eş Başkanı olan Mahmut Özçınar da katılarak Gazimağusa Belediyesi’nin üyelik sürecine aktif destek verdi. Gazimağusa Belediyesi, sağladığı katkılardan dolayı Özçınar’a teşekkür etti.

Elde edilen üyeliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Uluçay, bu gelişmenin Gazimağusa için yalnızca bir üyelik değil, aynı zamanda stratejik bir vizyon adımı olduğunu vurgulayarak, “Gazimağusa artık küresel yerel yönetim ağının bir parçasıdır. Bu üyelik, kentimize uluslararası iş birliği, dayanışma ve proje üretme noktasında önemli kapılar açacaktır. Teknik, sosyal, kültürel ve eğitsel alanlarda elde edeceğimiz kazanımlar, Gazimağusa’nın gelişimine doğrudan katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Başkan Uluçay, sağladığı katkılardan dolayı Özçınar’a da teşekkür etti.

Gazimağusa Belediyesi, UCLG-MEWA üyeliği ile birlikte uluslararası platformlarda daha etkin rol üstlenerek, kenti dünya şehirleri arasında daha güçlü bir konuma taşımayı, yeni projelerle yerel kalkınmayı desteklemeyi ve küresel deneyimleri yerel hizmetlere yansıtmayı hedeflemektedir.

