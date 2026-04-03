Sahtekarlıkla 2 bin 345 euro, 2 bin 700 STG ve 1 milyon TL temin etti!

Gazimağusa’da, üç ayrı şahıstan sahtekarlıkla para temin eden 39 yaşındaki B.K.(E), tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Şubat-Mart 2026 ayları arasında zanlı B.K., gerçekte işyeri olmamasına rağmen, kendisini bir şirketin yetkilisi olarak tanıtıp, üç ayrı şahsa tente yapacağı yönünde yalan beyanda bulundu. Zanlı, konu şahıslardan sahtekarlıkla toplam 2 bin 345 euro, 2 bin 700 stg ile 1 milyon TL para temin etti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.