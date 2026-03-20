Tabanca gösterdi şiddet tehtidinde bulundu

Gazimağusa’da çıkan tartışma kavgaya dönüştü; bir şahıs tabanca göstererek tehdit etti, 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 19.03.2026 tarihinde, saat 07.30 sıralarında, Gazimağusa’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu Ö.H.M.(E-27), Ö.M.(E-53) ve F.M.(E-22) bir taraf olup, İ.C.G.(E-26) ile E.A.(E-31)’yı itip darp ettikleri sırada, Ö.M. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu şarjörü içerisinde canlı mermi olan 9 mm çapındaki tabancayı İ.C.G. ve E.A.’ya gösterip, konu şahıslara şiddet kullanma tehdidinde bulunmuştur.

Ö.H.M., Ö.M. ve F.M. tutuklanmış olup, söz konusu tabanca ise emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.