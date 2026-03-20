Tabanca gösterdi şiddet tehtidinde bulundu

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 19.03.2026 tarihinde, saat 07.30 sıralarında, Gazimağusa’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu Ö.H.M.(E-27), Ö.M.(E-53) ve F.M.(E-22) bir taraf olup, İ.C.G.(E-26) ile E.A.(E-31)’yı itip darp ettikleri sırada, Ö.M. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu şarjörü içerisinde canlı mermi olan 9 mm çapındaki tabancayı İ.C.G. ve E.A.’ya gösterip, konu şahıslara şiddet kullanma tehdidinde bulunmuştur.
Ö.H.M., Ö.M. ve F.M. tutuklanmış olup, söz konusu tabanca ise emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.