Yüksek Mahkeme: Masumiyet karinesi maddesinin görüşmelerinde yer almadık

Yüksek Mahkeme, “masumiyet karinesi” olarak anılan yasa maddesinin gündeme geldiği hiçbir aşamada ve Hukuk Komitesi görüşmelerinde yer almadığını açıkladı.
Yüksek Mahkeme masumiyet karinesi ismi ile anılan yasa maddesinin gündeme geldiği herhangi bir safhada ve Hukuk Komitesindeki görüşmelerde yer almadığını açıkladı.

Yüksek Mahkeme “Ceza Muhakemeleri Usul Yasası” ile ilgili olarak basında yer alan iddialara yönelik açıklama yaptı.

Açıklama aynen şöyle:

“Ceza Muhakemeleri Usul Yasası ile ilgili olarak basında çıkan haberlerle ilgili olarak bilgilendirme yapılması gereği hasıl olmuştur.

Yüksek Mahkeme ceza davalarında yaşanan yoğunluk ve yargılama usullerinin hızlandırılarak ilk tahkikat prosedürünün yeniden düzenlenmesi ve Lefkoşa Kaza Mahkemesinde ikinci bir Ağır Ceza Mahkemesi kurulması amacıyla uzun bir süredir başlatılan çalışmanın yasalaşması için Cumhuriyet Meclisi Hukuk komitesinden gelen davet üzerine, komite görüşmelerinde bulunmuştur.

Öte yandan, Yüksek Mahkeme masumiyet karinesi ismi ile anılan yasa maddesinin gündeme geldiği herhangi bir safhada ve Hukuk Komitesindeki görüşmelerinde ise yer almamıştır. 

Hukuk Komitesinde bu yasa maddesi görüşülürken hazırda bulunan komite üyesi milletvekilleri, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, basın sektörü temsilcileri ile komitede hazır bulunan diğer davetliler tarafından bu durum bilinmektedir ve tutanaklardan da görülmektedir.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ali Kişmir: Benim yasağım halen devam ediyor09 Mayıs 2026 Cumartesi 11:08
  • Sağlık Bakanlığı’ndan Hantavirus Açıklaması09 Mayıs 2026 Cumartesi 11:07
  • Trafiğe bir can daha! 45 yaşındaki Öztürk hayatını kaybetti09 Mayıs 2026 Cumartesi 11:03
  • Koral Aşam: “Arkadaşlarımın sevincini paylaşıyorum, ancak benim yasağım hâlâ sürüyor”09 Mayıs 2026 Cumartesi 11:01
  • Daha önce söylemese de şimdi "4 yıldır süreç takibimizde" dedi...09 Mayıs 2026 Cumartesi 10:52
  • Reklam Denetleme Kurulu faaliyete başladı08 Mayıs 2026 Cuma 18:50
  • "Muhaceret Affı" Genel Kurul’un gündeminde08 Mayıs 2026 Cuma 18:32
  • Öztabay’dan Ataoğlu’na müze tepkisi: Kıbrıs’ın tarihini özelleştiremezsiniz08 Mayıs 2026 Cuma 18:02
  • Hayvancılık Dairesi balık restoranlarını denetledi: 16 kilo balık imha edildi08 Mayıs 2026 Cuma 17:32
  • Fırın ve Unlu Mamuller Derneği: Sektörümüzün içine düşürüldüğü bu tabloya artık yeter diyoruz!08 Mayıs 2026 Cuma 17:16
