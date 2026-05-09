UBP’deki Kavga DAÜ’ye zarar veriyor

Hükümet tarafından görevden alınan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) eski Başkanı Dr. Erdal Özcenk’in ardından göreve getirilen Şemi Bora’nın da istifasının istendiği öğrenildi.

Üniversitede yaşanan gelişmeler, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı.

Edinilen bilgilere göre, bir süre önce DAÜ VYK Başkanlığı görevine atanan Şemi Bora, üniversite senato üyeleriyle gerçekleştirdiği istişareler sonrasında, rektörlük ile üzerinde uzlaşılarak imzalanan protokolün tam anlamıyla uygulanmadığı ve bazı uygulamaların demokratik teamüllerle bağdaşmadığı gerekçesiyle, bir rektör yardımcısının görevden alınması için rektörlüğe süre verdi.

Ancak verilen sürenin sonunda rektörlüğün herhangi bir adım atmaması üzerine Bora, kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yaparak yaşanan süreci paylaştı.

Öte yandan, bazı VYK üyeleri adına, kurul başkanıyla aynı görüşte olunmadığı ve senatonun da toplanmayacağı yönünde açıklamalar yapıldığı ileri sürüldü. Ancak bazı kurul üyelerinin bu açıklamalardan haberdar olmadığının ortaya çıkması dikkat çekti.

Yaşanan gelişmelerin ardından DAÜ PER-SEN, yayımladığı açıklamayla VYK Başkanı Şemi Bora’nın istifasını talep etti. DAÜ-SEN ise yaptığı açıklamada, “Hükümetin çözüm diye göreve getirdiği yönetim, bugün hükümetin koruduğu anlayışı sorunların temel kaynağı olarak göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Tartışmaların büyümesi üzerine KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ’de yaşanan rektörlük ile VYK başkanlığı arasındaki tartışmada taraf olmadığını açıkladı.

Son olarak bazı VYK üyelerinin olağanüstü toplantı çağrısı yaparak, VYK Başkanı’nın danışmanının görevden alınmasını talep ettiği öğrenildi.

Üniversitede yaşanan bu gelişmeler, UBP içerisinde seçim sürecine yaklaşılırken taraflar arasında siyasi gerilimin yükseldiği ve bu iç çekişmenin DAÜ’ye zarar verdiği yönündeki yorumları da beraberinde getirdi.