  • BIST 15062.65
  • Altın 6875.66
  • Dolar 45.297
  • Euro 53.4767
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKARusya: Ukrayna’da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

UBP’deki Kavga DAÜ’ye zarar veriyor

» »
UBP’deki İç Çekişme DAÜ’ye Zarar Veriyor İddiası
UBP’deki Kavga DAÜ’ye zarar veriyor

Hükümet tarafından görevden alınan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) eski Başkanı Dr. Erdal Özcenk’in ardından göreve getirilen Şemi Bora’nın da istifasının istendiği öğrenildi.

 

Özcenk'in açıklaması için tıklayın

Üniversitede yaşanan gelişmeler, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı.

Edinilen bilgilere göre, bir süre önce DAÜ VYK Başkanlığı görevine atanan Şemi Bora, üniversite senato üyeleriyle gerçekleştirdiği istişareler sonrasında, rektörlük ile üzerinde uzlaşılarak imzalanan protokolün tam anlamıyla uygulanmadığı ve bazı uygulamaların demokratik teamüllerle bağdaşmadığı gerekçesiyle, bir rektör yardımcısının görevden alınması için rektörlüğe süre verdi.

 

İlgili Haber için tıklayın

Ancak verilen sürenin sonunda rektörlüğün herhangi bir adım atmaması üzerine Bora, kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yaparak yaşanan süreci paylaştı.

 

İşte o açıklama i,çin tıklaın

 

Öte yandan, bazı VYK üyeleri adına, kurul başkanıyla aynı görüşte olunmadığı ve senatonun da toplanmayacağı yönünde açıklamalar yapıldığı ileri sürüldü. Ancak bazı kurul üyelerinin bu açıklamalardan haberdar olmadığının ortaya çıkması dikkat çekti.

Yaşanan gelişmelerin ardından DAÜ PER-SEN, yayımladığı açıklamayla VYK Başkanı Şemi Bora’nın istifasını talep etti. DAÜ-SEN ise yaptığı açıklamada, “Hükümetin çözüm diye göreve getirdiği yönetim, bugün hükümetin koruduğu anlayışı sorunların temel kaynağı olarak göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Tartışmaların büyümesi üzerine KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ’de yaşanan rektörlük ile VYK başkanlığı arasındaki tartışmada taraf olmadığını açıkladı.

 

Nazım Çavuşoğlu'nun açıklaması için tıklayın

 

Son olarak bazı VYK üyelerinin olağanüstü toplantı çağrısı yaparak, VYK Başkanı’nın danışmanının görevden alınmasını talep ettiği öğrenildi.

Üniversitede yaşanan bu gelişmeler, UBP içerisinde seçim sürecine yaklaşılırken taraflar arasında siyasi gerilimin yükseldiği ve bu iç çekişmenin DAÜ’ye zarar verdiği yönündeki yorumları da beraberinde getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ VYK eski Başkanı Dr. Erdal Özcenk: Üniversitedeki temel sorun belli07 Mayıs 2026 Perşembe 08:40
  • DAÜ VYK ve Üstel Hükümeti arasında yüksek gerilim!06 Mayıs 2026 Çarşamba 20:50
  • DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, MTCON 2026’da eş başkanlık görevini üstlendi06 Mayıs 2026 Çarşamba 17:15
  • 13. DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası çarşamba günü başlıyor04 Mayıs 2026 Pazartesi 19:43
  • DAÜ-KAM “Almanya’da Mekansal Planlama ve Arazi Yönetimi” semineri düzenledi27 Nisan 2026 Pazartesi 18:58
  • DAÜ, İstanbul Lider Koleji ile iş birliği protokolü imzaladı27 Nisan 2026 Pazartesi 18:47
  • DAÜ’den öğrencilere güç veren destek: Öğrenci yemek destek programı25 Nisan 2026 Cumartesi 20:41
  • DAÜ’den yeni iş birliği…15 Nisan 2026 Çarşamba 19:22
  • DAÜ giriş ve burs sınavı, 6 Haziran tarihinde yapılacak11 Nisan 2026 Cumartesi 18:06
  • DAÜ-SEN Genel Kurulu... Hoşkara ve ekibine %73 ile yeniden güven oyu.. İşte kazananlar13 Mart 2026 Cuma 13:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti