DAÜ “Fikri Mülkiyet Hakları ve Tahkim” konferansı düzenleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Fikri Mülkiyet Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğinde, Prof. Dr. Turgut Turhan anısına fikri mülkiyet hukuku ve tahkim konulu konferans düzenlenecek.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi ile Fikri Mülkiyet Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğinde, DAÜ Hukuk Fakültesi eski Dekanı merhum Prof. Dr. Turgut Turhan anısına “Fikri Mülkiyet Hakları ve Tahkim” konulu konferans gerçekleştirilecek.

12 Mayıs 2026 Salı günü saat 09.30’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenecek olan konferansta alanında uzman isimler bir araya gelerek fikri mülkiyet hukukunun güncel meseleleri ile tahkim mekanizmasının ulusal ve uluslararası boyutlarını ele alacak.

Açılış konuşmaları ile başlayacak etkinliğin ilk oturumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berin Ergin başkanlığında yürütülecek. Oturumda, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı tarafından “ISTAC’ta Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıkları”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Ekşi tarafından “WIPO Tahkimi” ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu tarafından “Hakemlerin Hukuki Sorumluluğu” başlıklı sunumlar gerçekleştirilecek.

 

