DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, MTCON 2026'da eş başkanlık görevini üstlendi

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, MTCON 2026’da eş başkanlık görevini üstlendi.
DAÜ’den verilen bilgiye göre Kılıç, 29 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Antalya’da yapılan 7’inci Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı’nda Wolverhampton Üniversitesi’nden Prof. Dr. Roya Rahimi ile konferansın eş başkanlığını yürüttü. Kılıç’ın yer aldığı bu uluslararası konferans, farklı kıtalardan çok sayıda akademisyeni, sektör uzmanını ve araştırmacıyı bir araya getirerek turizmin geleceğine yön verecek bilimsel çalışmalara ev sahipliği yaptı.

“Daha İyi Bir Dünya İçin Turizm” temasıyla yapılan konferans, turizmin küresel ölçekte karşı karşıya olduğu zorluklara çözüm üretmeyi ve sürdürülebilir bir gelecek için bilimsel katkı sağlamayı amaçladı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 200’ün üzerinde araştırmacının katılımıyla yapılan konferansta, turizm alanındaki güncel araştırmalar, yenilikçi yaklaşımlar ve bilimsel çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı.

Kılıç, uluslararası kongrenin eş başkanlığını üstlenmekten büyük onur duyduğunu belirterek, “Turizm, dünyayı birbirine bağlayan en güçlü sektörlerden biri olmanın ötesinde; sürdürülebilirlik, inovasyon ve küresel iş birliğinin merkezinde yer alan stratejik bir alandır. Böylesine önemli ve uluslararası ölçekte saygınlığa sahip bir kongrenin eş başkanlığını yürütmek hem şahsım hem de DAÜ adına büyük bir onurdur. Bu tür uluslararası bilimsel organizasyonlar, bilgi paylaşımını artırarak sektörün daha sürdürülebilir ve dirençli bir yapıya kavuşmasına katkı sağlamaktadır. DAÜ olarak bu sürecin aktif bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

