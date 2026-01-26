DAÜ'de akademisyenlerden eylem

DAÜ’de Mevzuat ve Demokratik İrade Vurgusu: Sendikadan Rektörlüğe ve Hükümete Çağrı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’ndeki yönetim sürecine ilişkin yaşanan gelişmeler, üniversite içinde demokratik işleyiş ve mevzuata uygunluk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Sendika, kurulların iradesine saygı gösterilmesi çağrısıyla basın açıklaması ve eylem gerçekleştirdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde son dönemde yaşanan gelişmeler, üniversitenin demokratik işleyişi, kurumsal özerkliği ve mevzuata bağlı yönetim anlayışı açısından endişe yaratıyor. Sendika tarafından yapılan basın açıklamasında, özellikle Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nde yaşanan süreçlere dikkat çekildi.

Geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelerin ardından, DAÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Enstitü Kurulu, imza toplama yöntemiyle olağanüstü toplantıya çağrıldı. 23 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, toplantıya katılan 22 üyenin oy birliğiyle enstitü müdürü belirleme sürecinde en kısa sürede eğilim yoklaması yapılmasına karar verildi ve sürecin takvimi belirlendi. Açıklamada, bu kararın DAÜ mevzuatına ve üniversitelerde yerleşik demokratik teamüllere uygun olduğu vurgulandı.

Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK) asaleten atama yönündeki iradesi sonrasında Enstitü Kurulu’nun da görüş oluşturma ve bu görüşü sunma yönünde karar almasının, kurumsal işleyişin doğal bir parçası olduğu ifade edildi.

Ancak sendika, gelinen aşamada Rektörlüğün kurulların iradesiyle uyumlu hareket etmediğini, mevzuatın ve demokratik teamüllerin dışına çıkan uygulamalara yöneldiğini savundu. Açıklamada, DAÜ mevzuatının rektörlüğe dekan, müdür veya bölüm başkanlarını tek başına atama yetkisi tanımadığı, bu görevler için ilgili kurulların görüşünün zorunlu olduğu hatırlatıldı. Aynı ilkenin VYK açısından da geçerli olduğu ve rektör atamalarında VYK’nın Senato’nun önerisi doğrultusunda hareket ettiği belirtildi.

Basın açıklamasında, üniversitelerin kişisel tercihlerle değil, ortak akıl, kurulların iradesi ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle yönetilmesi gerektiği vurgulandı. Eğilim yoklamaları ve kurul kararlarının üniversite demokrasisinin temel unsurları olduğu ifade edildi.

Sendika, yaşanan olumsuzlukların son bulması, kurumsal işleyişe ve ortak akla geri dönülmesi, kurulların kararlarının hayata geçirilebilmesi ve demokratik, özerk üniversite yapısının korunması amacıyla eylem ve basın açıklaması gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Açıklamada Rektörlük, DAÜ mevzuatına, demokratik teamüllere ve üniversite kurullarının iradesine uygun davranmaya davet edilirken; Cumhurbaşkanı ve Hükümet de üniversitede mevzuata ve demokratik ilkelere aykırı uygulamaların son bulması için sorumluluk almaya çağrıldı.

Sendika yetkilileri, üniversitelerde hukuka uygunluk, demokrasi ve özerkliğin yalnızca akademisyenlerin değil, toplumun tamamının ortak kazanımı olduğunu belirterek, demokratik, özerk ve çağdaş üniversite anlayışından geri adım atılmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.