  • BIST 12433.5
  • Altın 6941.19
  • Dolar 43.3551
  • Euro 51.2654
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİran İnsan Hakları Örgütü: Ölü sayısı 5 bin 848'e çıktı

DAÜ'de akademisyenlerden eylem

» »
DAÜ’de Mevzuat ve Demokratik İrade Vurgusu: Sendikadan Rektörlüğe ve Hükümete Çağrı
DAÜ'de akademisyenlerden eylem

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’ndeki yönetim sürecine ilişkin yaşanan gelişmeler, üniversite içinde demokratik işleyiş ve mevzuata uygunluk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Sendika, kurulların iradesine saygı gösterilmesi çağrısıyla basın açıklaması ve eylem gerçekleştirdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde son dönemde yaşanan gelişmeler, üniversitenin demokratik işleyişi, kurumsal özerkliği ve mevzuata bağlı yönetim anlayışı açısından endişe yaratıyor. Sendika tarafından yapılan basın açıklamasında, özellikle Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nde yaşanan süreçlere dikkat çekildi.

Geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelerin ardından, DAÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Enstitü Kurulu, imza toplama yöntemiyle olağanüstü toplantıya çağrıldı. 23 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, toplantıya katılan 22 üyenin oy birliğiyle enstitü müdürü belirleme sürecinde en kısa sürede eğilim yoklaması yapılmasına karar verildi ve sürecin takvimi belirlendi. Açıklamada, bu kararın DAÜ mevzuatına ve üniversitelerde yerleşik demokratik teamüllere uygun olduğu vurgulandı.

Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK) asaleten atama yönündeki iradesi sonrasında Enstitü Kurulu’nun da görüş oluşturma ve bu görüşü sunma yönünde karar almasının, kurumsal işleyişin doğal bir parçası olduğu ifade edildi.

Ancak sendika, gelinen aşamada Rektörlüğün kurulların iradesiyle uyumlu hareket etmediğini, mevzuatın ve demokratik teamüllerin dışına çıkan uygulamalara yöneldiğini savundu. Açıklamada, DAÜ mevzuatının rektörlüğe dekan, müdür veya bölüm başkanlarını tek başına atama yetkisi tanımadığı, bu görevler için ilgili kurulların görüşünün zorunlu olduğu hatırlatıldı. Aynı ilkenin VYK açısından da geçerli olduğu ve rektör atamalarında VYK’nın Senato’nun önerisi doğrultusunda hareket ettiği belirtildi.

Basın açıklamasında, üniversitelerin kişisel tercihlerle değil, ortak akıl, kurulların iradesi ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle yönetilmesi gerektiği vurgulandı. Eğilim yoklamaları ve kurul kararlarının üniversite demokrasisinin temel unsurları olduğu ifade edildi.

Sendika, yaşanan olumsuzlukların son bulması, kurumsal işleyişe ve ortak akla geri dönülmesi, kurulların kararlarının hayata geçirilebilmesi ve demokratik, özerk üniversite yapısının korunması amacıyla eylem ve basın açıklaması gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Açıklamada Rektörlük, DAÜ mevzuatına, demokratik teamüllere ve üniversite kurullarının iradesine uygun davranmaya davet edilirken; Cumhurbaşkanı ve Hükümet de üniversitede mevzuata ve demokratik ilkelere aykırı uygulamaların son bulması için sorumluluk almaya çağrıldı.

Sendika yetkilileri, üniversitelerde hukuka uygunluk, demokrasi ve özerkliğin yalnızca akademisyenlerin değil, toplumun tamamının ortak kazanımı olduğunu belirterek, demokratik, özerk ve çağdaş üniversite anlayışından geri adım atılmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ-VYK "Görevden alınmak istenmemizin nedeni aldığımız yasal karar"25 Aralık 2025 Perşembe 18:21
  • Tufan Erhürman: DAÜ VYK atamaları bir an önce, yasaya uygun yapılmalı25 Aralık 2025 Perşembe 10:56
  • CTP: DAÜ, bu ülkenin ortak değeridir ve bu değerin korunması herkesin sorumluluğudur25 Aralık 2025 Perşembe 09:12
  • Erhürman’dan DAÜ Atamaları Açıklaması: “Açık Yasa Hatası Var”24 Aralık 2025 Çarşamba 15:48
  • DAÜ VYK üyesi 8 kişinin görevden alınması Cumhurbaşkanı Erhürman'a önerildi!26 Kasım 2025 Çarşamba 20:14
  • DAÜ'de eylem kararı!20 Kasım 2025 Perşembe 16:29
  • DAÜ Turizm alanında ilk Dünyada 75'de18 Kasım 2025 Salı 20:56
  • DAÜ Tıp ve Sağlık alanında KKTC 1.'si17 Kasım 2025 Pazartesi 23:40
  • Namık Kemal Lisesi velileri, bina güçlendirme çalışmalarının tamamlanması için çağrıda bulundu!10 Kasım 2025 Pazartesi 17:07
  • DAÜ'de eylem var!14 Ekim 2025 Salı 12:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti