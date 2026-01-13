  • BIST 12254.83
DAÜ’de “Gazimağusa Ansiklopedisi Projesi İş Birliği Protokolü” imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Gazimağusa Belediyesi ve İsmail Bozkurt arasında Gazimağusa Ansiklopedisi projesi ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı.
DAÜ'de "Gazimağusa Ansiklopedisi Projesi İş Birliği Protokolü" imzalandı

Gazimağusa kentinin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik değerlerini bilimsel bir yaklaşımla kayıt altına alarak toplum belleğini canlı tutmak ve gelecek nesillere sağlıklı bir bilgi birikimi aktarmak adına bir Gazimağusa Ansiklopedisi yaratmak amacı ile imzalanan protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve İsmail Bozkurt imza koydu.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen iş birliği imza törenine DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) Başkanı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile DAÜ-KAM Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, Doç. Dr. Seray Kabaran ve Yrd. Doç. Dr. Tuna Karatepe de katıldı.

İş birliği imza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, çok anlamlı bir protokol için bir araya gelindiğini belirterek, DAÜ’nün içinde bulunduğu kente katkıda bulunmasının son derece önemli olduğunun altını çizdi.

DAÜ, Gazimağusa Belediyesi ve İsmail Bozkurt iş birliğinde Gazimağusa Ansiklopedisi’nin hazırlanacağını vurgulayan Kılıç, kentler açısından bakıldığında ilk kez bu tarz bir çalışmanın yapılacağını vurguladı.

Söz konusu ansiklopedinin hazırlanmasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin önemli çalışmalar gerçekleştireceğini aktaran Kılıç, üniversiteye ve ülkeye layık bir çalışma olacağına inandığını sözlerine ekledi.

-Uluçay

Ardından konuşan Uluçay, DAÜ’nün ülkenin yükseköğrenim sektörü açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, DAÜ’nün her zaman ilklere öncülük ettiğini ve Gazimağusa şehrinin ansiklopedisinin de hazırlanmasına liderlik yapacağını vurguladı. Emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Uluçay, DAÜ’nün ülkede her zaman örnek ve öncü olduğunu aktararak, söz konusu Gazimağusa Ansiklopedisi’nin gençlere ve çocuklara önemli bir kaynak oluşturacağını belirtti.

-Bozkurt

Bozkurt da konuşmasında, Kıbrıs’ın ansiklopedi konusunda eksikliği olduğunu belirterek, Türkçe dilinin kullanılmasından dolayı Türkiye’deki ansiklopedilere ulaşıldığını ancak Kıbrıs’a ait ansiklopedi ihtiyacının hissedildiğini aktardı.

Gazimağusa Ansiklopedisi hakkında bilgiler veren Bozkurt, içerisinde Gazimağusa ile ilgili her türlü bilginin olacağının altını çizdi. Bozkurt, Gazimağusa Ansiklopedisi Projesi’nde çalışacak olan her kurumun önemli çalışmalar yaparak başarıya ulaşacağına inandığını bildirdi. Söz konusu projenin başka belediyelere de öncülük edeceğine inandığını belirten Bozkurt, iş birliğinin hayırlı olmasını temenni etti.

-İşçioğlu

DAÜ –  KAM Başkanı Prof. Dr. İşçioğlu ise protokolün gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, en erken zamanda çalışmaların başlayacağının vurgusunu yaptı.

