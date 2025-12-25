Tufan Erhürman: DAÜ VYK atamaları bir an önce, yasaya uygun yapılmalı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na ilişkin sosyal medya paylaşımında, atama ve görevden alma işlemlerinin Kuruluş Yasası’na uygun şekilde ve gecikmeden yapılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu’na ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Erhürman paylaşımında, “DAÜ en önemli kurumlarımızdan biri” ifadesini kullanarak, DAÜ Kuruluş Yasası’nın Vakıf Yöneticiler Kurulu üyelerinin atanma ve görevden alınma usullerini açık şekilde düzenlediğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı olarak, öngörülen görevden alma ve atama işlemlerinin aşağıda aktarılan Yasa düzenlemelerine uygun bir biçimde (daha önce belirtildiği gibi tercihen istişare ile), bir an önce gerçekleştirilmesini ve belirsizliğin sonlandırılmasını arzu ediyoruz” dedi.

Tufan Erhürman sosyal medya paylaşımında, DAÜ Kuruluş Yasası’nın 5’inci maddesine de yer verilerek, Vakıf Yöneticiler Kurulu başkan ve üyelerinin Bakanlar Kurulu önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından altı yıllık süreyle atandığı, kurulda boşalma olması halinde boşalan üyeliklere en geç bir ay içinde atama yapılması gerektiği ve görevlerin yazılı gerekçe gösterilerek sona erdirilebileceği hatırlatıldı.

Erhürman ayrıca, Yasa’nın 6’ncı maddesine atıfla, kurul üyelerinin eğitim-öğretim, kurum yönetimi ve denetimi, insan kaynakları, yatırım planlaması gibi alanlarda deneyimli kişiler arasından seçilmesi gerektiğini vurguladı. Aynı maddede, kurul üyelerinin Doğu Akdeniz Üniversitesi veya Vakfa bağlı diğer kuruluşlarda ücretli ya da ücretsiz görev alamayacağı hükmünün yer aldığı da paylaşıldı.