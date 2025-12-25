  • BIST 11336.18
DAÜ-VYK "Görevden alınmak istenmemizin nedeni aldığımız yasal karar"

"Neden ekonomik sıkıntılara yönelik önlem almadaki yetersizlik değil; aldığımız bir kararın geri aldırılmak istenmesi"
DAÜ-VYK "Görevden alınmak istenmemizin nedeni aldığımız yasal karar"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu (DAÜ-VYK), Bakanlar Kurulu tarafından görevden alınmalarının Cumhurbaşkanı’na önerilmesinin, “DAÜ’nün ekonomik sıkıntılarına yönelik önlem alınmasında yetersiz kalındığı” iddiasına dayandırıldığını, ancak bu gerekçenin tamamen asılsız olduğunu savundu.
Sürece ilişkin yazılı açıklama yapan DAÜ-VYK, görevden alınmak istenmelerinin asıl nedeninin, kurulun yasal yetkileri çerçevesinde aldığı bir kararın Milli Eğitim Bakanı tarafından ısrarla geri aldırılmak istenmesi olduğunu ileri sürdü.
Kurul, söz konusu kararın, Cumhurbaşkanı tarafından; DAÜ Kuruluş Yasası’nın 5/3 maddesine aykırı şekilde tek tek hangi üyenin hangi üyenin yerine atandığının ve görevden alınanların hangi gerekçeyle görevden alındığının belirtilmemesi gerekçesiyle imzalanmadığını kaydetti. DAÜ-VYK 22 Aralık tarihinde Milli Eğitim Bakanı’nın önerisiyle üretilen ikinci kararın da aynı gerekçelerle Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmadığını ekledi.

- “Baskının nedeni, yasal bir kararımızdır”
Açıklamada, DAÜ’nün mali yapısını sürdürülebilir hale getirmek amacıyla Hükümet-VYK-Rektörlük ve sendikaların katılımıyla ekonomik tedbirler paketi hazırlanarak protokol imzalandığı; bu kapsamda hükümetin DAÜ’ye gerekli katkıyı yapacağı, gider azaltıcı tedbirler alınacağı ve çalışanların maaş indirimi dâhil bazı haklarından feragat edeceğinin karara bağlandığı anımsatıldı.
Süreç devam ederken, 12 öğretim elemanının 2023 yılından beri bekleyen ve Akademik Değerlendirme Kurulu (ADEK) tarafından verilmiş haklarının, Rektörlük önerisiyle Kurulda onaylanmasının Milli Eğitim Bakanı’nın muhalefetine neden olduğu belirtilen açıklamada, alınan kararın mevcut Akademik Yükseltme Tüzüğü’ne uygun olduğu ve 12 öğretim elemanının yasal hakları kapsamında bulunduğu kaydedildi.

- “261 milyon TL’lik devlet katkısı durduruldu”
DAÜ-VYK, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, yasal bir kararın geri alınması amacıyla baskı unsuru olarak üniversiteye verilmesi gereken 261 milyon TL tutarındaki devlet katkısını durdurduğunu ileri sürdü.
Kurul, görevden alınma gerekçesinin ekonomik tedbirlerde yetersizlik ya da liyakat eksikliği olmadığını ve kararın arkasındaki esas nedenin Çavuşoğlu’nun tutumu olduğunu savunarak, bunu “güç zehirlenmesi” olarak niteledi.
Kurul ayrıca, yükseköğretimde atılan adımları eleştirerek, “Kriterler hiçe sayılarak Eğitim Bakanı tarafından verilen üniversite açma izinleri ve bu durumun yarattığı haksız rekabet ile yaşanan sahte diploma skandalları, KKTC yükseköğretiminin uluslararası alandaki itibarını ağır şekilde zedelemiştir.” ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na “ülke yükseköğretiminin önünü açması” çağrısı yapılan açıklamada, DAÜ-VYK’nin görev süresi boyunca tek hedefinin üniversitenin bekası, kurumsal onuru ve iş barışının korunması olduğu dile getirildi.

Kurul açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:
“Bizler Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu olarak, aldığımız her kararın, verdiğimiz her mücadelenin vicdani ve ahlaki sorumluluğunu taşıyoruz. Bu göreve başımız dik, alnımız açık geldik. Zamanı geldiğinde aynı onurla ayrılacağız. Çünkü biliyoruz ki kurumlar kalıcıdır ve hiçbir makam, insan onurundan daha kıymetli değildir.”

