DAÜ VYK konusunda Büyükelçilik de devrede

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK) iki kez görevden alınmasına yönelik Bakanlar Kurulu önerisinin, Cumhurbaşkanlığı tarafından yeterli istişare yapılmadığı gerekçesiyle atanmasının yapılmaması hükümet içinde ciddi bir krize yol açtı.

Yaşanan süreçte, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde görev yapan VYK üyesi akademisyenlerin de görevden alınmaya çalışılmasının Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nde rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.

İddialara göre Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği sürece müdahil oldu ve atamalarla ilgili olarak KKTC Millî Eğitim Bakanlığı’ndan izahat talep etti.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın görevden alma ve atama sürecindeki tutumunun, hem üniversite camiasında hem de hükümet içinde krizi derinleştirdiği belirtiliyor.

DAÜ VYK YASADIŞILIĞA DUR DEDİK

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu (DAÜ-VYK), Bakanlar Kurulu tarafından görevden alınmalarının Cumhurbaşkanı’na önerilmesinin, “DAÜ’nün ekonomik sıkıntılarına yönelik önlem alınmasında yetersiz kalındığı” iddiasına dayandırıldığını, ancak bu gerekçenin tamamen asılsız olduğunu savundu.

Sürece ilişkin yazılı açıklama yapan DAÜ-VYK, görevden alınmak istenmelerinin asıl nedeninin, kurulun yasal yetkileri çerçevesinde aldığı bir kararın Milli Eğitim Bakanı tarafından ısrarla geri aldırılmak istenmesi olduğunu ileri sürdü.

Yetki ve Usul Tartışması

Mevzuata göre Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeleri, Bakanlar Kurulu’nun önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından altı yıllık süre için atanıyor. Görevden alma işlemlerinin de aynı yetki çerçevesinde ve yazılı gerekçeyle yapılması gerekiyor.

Ayrıca görev süresi sona eren üyelerin yeniden atanması mümkün olmakla birlikte, bunun geçerli olabilmesi için Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete yayımlanması şart.

Bu çerçevede, görevi 2023’te bitmiş olan isimlerin 2025 yılında görevden alınmasının önerilmesi hem yetki hem de usul açısından tartışma yarattı.