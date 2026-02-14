  • BIST 12433.5
Long Beach Çemberi’nde düzenlenen operasyonda bir araçta yaklaşık 53 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Polis, 29 yaşındaki bir kişinin tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
İskele’de uyuşturucu operasyonu: 53 gram madde ele geçirildi

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre, 14 Şubat tarihinde saat 14.40 sıralarında İskele’de Long Beach Çemberi’nde operasyon düzenlendi.

İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, H.T. (E-29)’nin kullanımındaki araçta arama yapıldı.

Aramada, tasarrufunda yaklaşık 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulundu. Ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 15 bin 575 TL, 2 bin 365 Euro ve 60 Sterlin nakit para emare olarak alındı.

Söz konusu şahıs suçüstü hali gereği tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

