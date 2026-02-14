  • BIST 12433.5
Pazar ve pazartesi sıcaklık 25 dereceye kadar yükselecek

Pazar ve pazartesi sıcaklık 25 dereceye kadar yükselecek

Ülkede, yarın ile gelecek hafta salı ve çarşamba günleri yağmur ve fırtına bekleniyor. Pazar ve pazartesi sıcaklık 25 dereceye kadar yükselecek.
Pazar ve pazartesi sıcaklık 25 dereceye kadar yükselecek

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 14-20 Şubat tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu zamanla az bulutlu, pazar ve pazartesi parçalı bulutlu, salı ve çarşamba parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece, pazar ve pazartesi günleri ise 22-25 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın, salı ve çarşamba günleri ise fırtına şeklinde esecek.

