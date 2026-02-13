  • BIST 12433.5
SON DAKİKAGazimağusa’da mühürlü iş yerinin faaliyetine kaçak devam ettiği tespit edildi!

KŞK'da 43 gündür maaşlar ödenmedi... Grev başlıyor...

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Kayıp Şahıslar Komitesi’nde görev yaşan 52 çalışanın 43 gündür maaşlarını alamadığını belirterek, 16 Şubat'ta tam gün grev yapılacağını açıkladı.
KŞK'da 43 gündür maaşlar ödenmedi... Grev başlıyor...

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Kayıp Şahıslar Komitesi’nde görev yaşan 52 çalışanın 43 gündür maaşlarını alamadığını açıkladı.

Güven Bengihan, “Maaşların ödenmemesinin sorumlusu, Cumhurbaşkanı’nın imzasını tanımayan Maliye Bakanlığı’dır” ifadelerini kullandı.

Kayıp Şahıslar Komitesi çalışanlarının 16 Şubat Pazartesi günü tam gün grev yapacaklarını da açıklayan Bengihan, aynı gün saat 09.30’da ise Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılacağını kaydetti.

