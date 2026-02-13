Başbakan Ünal Üstel İskele Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı’nın açılışına katıldı ve konuşma yaptı

Başbakan Ünal Üstel, İskele Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı’nın açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı. Üstel, ülkedeki siyasi istikrar sayesinde projelerin ve halkın ihtiyaç duyduğu yatırımların hayata geçirildiğini belirterek erken seçimin olma

Başbakan Ünal Üstel, İskele Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı’nın açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı. Üstel, ülkedeki siyasi istikrar sayesinde projelerin ve halkın ihtiyaç duyduğu yatırımların hayata geçirildiğini belirterek erken seçimin olmayacağını yineledi.

“2026 YILI SONUNA KADAR HALKIMIZA HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ”

Üstel, “Ne yaparlarsa yapsınlar hükümet ortaklarımızla birlikte 2026 yılı sonuna kadar 29 milletvekilimiz ile birlikte halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

ENERJİDE KALICI ÇÖZÜM

Üstel, “Ülkemizde yaşanan enerji sorununa kalıcı çözüm üretme hedefindeyiz. Bu doğrultuda, anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiğimiz temaslar sonucunda, sorunu kesin olarak çözecek projeleri hayata geçirmeye yönelik çalışmalar yürütmekteyiz” dedi.

HALKIN İHTİYAÇ DUYDUĞU PROJELER HAYATA GEÇTİ

Başbakan Üstel, hükümete geldiklerinde halka söz verdikleri gibi önce siyasi istikrarı sağladıklarını, yarım kalmış projeleri tamamladıklarını, halkın ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirdiklerini ve yapısal reformları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

YATIRIMLAR TÜRKİYE İLE İMZALANAN MALİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİ ÇERÇEVESİNDE HAYATA GEÇMEYE DEVAM EDİYOR

Üstel, bugün siyasi istikrar ve reformlar sayesinde İskele’de halkın ihtiyaç duyduğu büyük bir yatırımı hizmete açtıklarını belirterek, tesisin Anavatan Türkiye ile imzalanan mali iş birliği protokolleri çerçevesinde sağlanan desteklerle hayata geçirildiğini vurguladı.

“Siyasi istikrarı sağladık, Belediyeler Reformu’nu yaptık. Belediyeler Reformu’nu yaparken Cumhuriyet Meclisi’nde bize neler yaptılar. Biz 29 milletvekili kenetlendik, sabaha kadar Meclis’te çalıştık. Kararlıydık, azimliydik ve Belediyeler Reformu’nu geçirdik.” diyen Üstel, reform sayesinde belediyelerin mali kaynaklarının güçlendiğini ve hizmet üretmeye başladıklarını söyledi.

“Bir yerde siyasi istikrar varsa o yerde projeler gerçekleştirilir.” diyen Üstel, hükümete geldiklerinde İskele ve Karpaz bölgesinde 2012 yılına kadar uzanan yarım kalmış altyapı yatırımlarını tamamladıklarını ifade etti.

Yıllardır konuşulan Karpaz Pamuklu Hastanesi’nin temelini attıklarını ve hastanenin süratle yükseldiğini kaydeden Üstel, Gazimağusa’da da benzer yatırımların gerçekleştirildiğini belirtti.

2026 YILI AÇILIŞLAR YILI

Üstel, 2026 yılını açılışlar yılı ilan ettiklerini belirterek her 15 günde bir proje açılışı gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

ANKARA GÖRÜŞMESİ

Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptığı görüşmeye de değinen Üstel, yeni mali iş birliği protokolünün imza çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

“Yeni mali iş birliği protokolünde 2026 yılında hangi projeleri yapacağımızın ve nelere imza atacağımızın çalışmasını başlattık.” diyen Üstel, protokol kapsamında ülkenin ihtiyaç duyduğu projelerin, reel sektörün ihtiyaç duyduğu desteklerin, büyük sanayi kesimlerine ve birçok alanlara yönelik uzun vadeli kredi desteklerinin ve ülkenin en büyük sorunlarından biri olan enerji alanında yapılacak çalışmaların yer alacağını ifade etti.

“2026, KKTC’NİN YENİ HİZMETLERLE TANIŞACAĞI BİR YIL OLACAK”

Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen suyun 2015 yılında ülkemizle buluştuğunu, ancak dönemin hükümetinin bu suyu ülkenin her noktasına ulaştıramadığını ifade etti. Göreve gelmelerinin ardından Güzelyurt bölgesinin tarımsal amaçlı su ile buluşturduğunu. Mesarya’nın ise bu su ile buluşması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

“2026, KKTC’nin yeni hizmetlerle tanışacağı bir yıl olacaktır.” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“İstikrar varsa ülkemizde projeler arka arkaya gelir. Biz istikrarı yıl sonuna kadar devam ettireceğiz. O yüzden erken seçime ‘hayır’ diyoruz. Çünkü biz halkımıza yerel idarelerle birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Önümüzde 12 aylık bir süre vardır. Bu 12 ay içerisinde neler yapabileceğimizi ortaya koyacak, projeleri bir bir hayata geçireceğiz.”

SAĞLIKTA TAM MESAİ

Sağlıkta yeni bir dönem başlatarak tam mesai uygulamasına geçtiklerini belirten Başbakan Üstel, ilgili bakan ile Bakanlar Kurulu’nun grevlere boyun eğmediğini söyledi.

Üstel, “Yıl sonuna kadar; ne yaparlarsa yapsınlar yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bizim hedefimiz KKTC halkına hizmet etmektir.” dedi.

MESARYA OVASI 2027 YILINDA TÜRKİYE’DEN GELEN SU İLE BULUŞACAK

Anavatan Türkiye ile birlikte KKTC halkına hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirten Üstel, 2015 yılında Türkiye’den gelen suya da değindi.

KKTC’nin en ücra köşesinin dahi bu suya kavuştuğunu kaydeden Üstel, Güzelyurt Ovası’nı suyla buluşturduklarını, Mesarya Ovası’nı da 2027 yılında bu suyla buluşturacaklarını söyledi.