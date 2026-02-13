Üstel İskele'de açıkladı; “Ne yaparlarsa yapsınlar bizi götüremezler"

Törende konuşan Başbakan Ünal Üstel, ülkedeki siyasi istikrar sayesinde projelerin ve halkın ihtiyaç duyduğu yatırımların hayata geçirildiğini belirterek erken seçimin olmayacağını yineledi.
Üstel,
“Ne yaparlarsa yapsınlar bizi götüremezler. Hükümet ortaklarımızla 2026 yılı sonuna kadar halkımıza hizmete devam edeceğiz.” dedi.
Göreve geldiklerinde halka verdikleri söz doğrultusunda önce siyasi istikrarı sağladıklarını ifade eden Üstel, yarım kalan projelerin tamamlandığını, halkın ihtiyaç duyduğu yatırımların hayata geçirildiğini ve yapısal reformların gerçekleştirildiğini söyledi.
Tesisin Anavatan Türkiye ile imzalanan mali iş birliği protokolleri çerçevesinde yapılan desteklerle hayata geçirildiğini vurgulayan Üstel, Belediyeler Reformu sayesinde belediyelerin mali kaynaklarının güçlendiğini ve hizmet üretme kapasitesinin arttığını kaydetti.
