Gençlerin kullanımına açılacak İskele Gençlik Merkezi'nde sona gelindi
İGEM için geri sayım başladı

Başkan Hasan Sadıkoğlu, İGEM’de yürütülen son çalışmaları yerinde inceledi

Sadıkoğlu: "İGEM, gençlerin buluşma noktası olacak"

İskele Belediyesi'nin öz kaynakları ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş birliği Ofisi'nin katkılarıyla yapımı tamamlanmak üzere olan İskele Gençlik Merkezi için geri sayım başladı. Gençlerin kullanımına açılacak İskele Gençlik Merkezi’nde sona gelindi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Proje Birimi ile İGEM’de yürütülen son çalışmaları yerinde inceledi.


Gençlerin kullanımına açılacak İskele Gençlik Merkezi’nde sona gelindi

İskele’de gençlere yönelik önemli bir yatırım daha tamamlanma aşamasına geldi. İskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen İskele Gençlik Merkezi’nde (İGEM) çalışmaların sonuna yaklaşılırken, merkezin kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanıyor. Belediyenin öz kaynaklarıyla sürdürülen projeye, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi de katkı sağlıyor. Modern yapısıyla dikkat çeken merkezin, bölgedeki gençlerin sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerine önemli katkılar sunması hedefleniyor.


Başkan Hasan Sadıkoğlu, İGEM’de yürütülen son çalışmaları yerinde inceledi

Sadıkoğlu: "İGEM, gençlerin buluşma noktası olacak"

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da belediyenin Proje Birimi ile birlikte merkezde yürütülen son çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sırasında yetkililerden bilgi alan Sadıkoğlu, projenin tamamlanma aşamasına gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Sadıkoğlu yaptığı açıklamada gençlerin kendilerini geliştirebileceği, sosyal ve kültürel anlamda aktif olabileceği modern bir alanı İskele’ye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. İGEM’i en kısa sürede gençlerimizin hizmetine sunacağız diyen Başkan Sadıkoğlu, gençlerin aktif olarak kullanabileceği şekilde tasarlanan İskele Gençlik Merkezi’nin, açılışının ardından gençlerin önemli buluşma noktalarından biri olacağını da sözlerine ekledi.


 

