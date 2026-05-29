Sahte ehliyet ağı soruşturmasında 8 tutuklu mahkemeye çıkarıldı

Girne’de sahte sürüş ehliyeti düzenlenerek KKTC ehliyetine çevrildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 8 zanlı mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede olayla ilgili şahadet veren polis memuru Çağıl Yıldız, Ekim 2025 ile Nisan 2026 tarihleri arasında Girne’de sakin zanlılar M.R. ve M.D.S.I.’nin, KKTC’de ikamet eden ve sürüş ehliyeti bulunmayan yaklaşık 20 Bangladeş vatandaşına yurt dışında sahte Bangladeş sürüş ehliyeti düzenlettiğini söyledi.

Polis, sahte ehliyetlerin kargo aracılığıyla KKTC’ye getirildiğini, ardından Girne’de Şehitler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir şoför okulunda görevli olan B.D.P. ve halen aranan bir kişiyle iş birliği yapılarak ilgili belgelerin kullanıma sokulduğunu belirtti. Sahte olduğu bilinen ehliyetlerin Girne Gelir ve Vergi Dairesi’ne ibraz edilerek mühürletildiğini ve daha sonra KKTC sürüş ehliyetine çevrilmesinin sağlandığını kaydeden polis, bu yolla sahte davranışla kayıt temin edildiğini ifade etti.

Yıldız, zanlıların söz konusu işlemler karşılığında Bangladeş uyruklu kişilerden toplam 48 bin TL ve 695 Amerikan Doları temin ederek sahtekârlıkla para elde ettiklerini söyledi.

Polis, olayın 25 Mayıs 2026 tarihinde öğrenildiğini, aynı gün M.R. ile M.D.S.I.’nin, 26 Mayıs’ta B.D.P.’nin ve 28 Mayıs’ta ise soruşturmayla bağlantıları olduğu tespit edilen J.İ., U.B., I.H.S., Z.M. ve S.U.’nun Girne’de tespit edilerek mahkeme emriyle tutuklandığını anlattı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, halen aranan şahıslar bulunduğunu, zanlıların verdiği gönüllü ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini kaydetti. Bu nedenle M.R., M.D.S.I. ve B.D.P.’nin 7 gün, J.İ., U.B., I.H.S., Z.M. ve S.U.’nun ise 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan J.İ., U.B., I.H.S., Z.M. ve S.U. ise olaydan haberleri olmadığını, yalnızca ehliyet almak için başvuru yaptıklarını savundu. Zanlılar, şoför okulunun kendilerine “parayı verin, gereken işlemleri biz yapacağız” dediğini, bu nedenle ödeme yaptıklarını ve yapılan işlemlerin usulsüz olduğunu bilmediklerini öne sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Hüdaverdi, soruşturmanın selameti açısından zanlıların talep edilen süreler boyunca poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

