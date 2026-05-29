Yarın ve pazar günü yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji yarın iç ve doğu kesimler, pazar günü ise iç kesimlerde kısa sürekli sağanak beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 30 Mayıs-5 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, belirtilen sürede en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 30-33; sahillerde 26-29 derece dolaylarında seyredecek.
Ülke periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli; ikinci yarısında ise yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava hafta sonu parçalı az bulutlu; diğer günlerde ise açık az bulutlu olacak. Pazartesi günü sabah saatlerinde yer yer sis görülecek.
Rüzgâr da genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.